قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي - مواجهة قوية لـ مانشستر يونايتد ودربي ناري لليفربول

أسفرت قرعة الدور الثالث من كاس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهات قوية لفريقي مانشستر يونايتد وليفربول.

يواجهة مانشستر يونايتد فريق وولفرهامبتون، بينما يلعب ليفربول في دربي منتظر أمام إيفرتون.

وتقام مباريات الدور الثالث (دور الـ64) يوم 3 يناير بينما تقام قرعة الدور التالي يوم 6 من الشهر نفسه.

ويحل الثنائي المصري المحترف أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعبي أستون فيلا ضيوفا على فولام.

بينما يلعب أحمد حجازي مع فريق وست بروميتش خارج ملعبه أمام تشارلتون أتليتك.

وجاءت أبرز مباريات قرعة الدور الثالث (دور 64) كالآتي:

وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد

ليفربول × إيفرتون

أرسنال × ليدز يونايتد

ميدلزبروه × توتنام

تشيلسي × نوتنجهام فورست

تشارلتون أتليتك × وست بروميتش

ليستر × ويجان

فولام × أستون فيلا

مانشستر سيتي × بورت فالي

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