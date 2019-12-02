قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي - مواجهة قوية لـ مانشستر يونايتد ودربي ناري لليفربول

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 21:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - إيفرتون

أسفرت قرعة الدور الثالث من كاس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهات قوية لفريقي مانشستر يونايتد وليفربول.

يواجهة مانشستر يونايتد فريق وولفرهامبتون، بينما يلعب ليفربول في دربي منتظر أمام إيفرتون.

وتقام مباريات الدور الثالث (دور الـ64) يوم 3 يناير بينما تقام قرعة الدور التالي يوم 6 من الشهر نفسه.

أخبار متعلقة

مدافع ليفربول السابق: لماذا لا ينضم مبابي لنا؟ مدافع سيتي: يمكننا اللحاق بـ ليفربول واقتناص اللقب مثل الموسم الماضي بالفيديو – رودجرز يطارد ليفربول.. ضربة الـ +90 تنصر ليستر على إيفرتون مدافع ليفربول: النتائج أهم من الأداء حاليا

ويحل الثنائي المصري المحترف أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعبي أستون فيلا ضيوفا على فولام.

بينما يلعب أحمد حجازي مع فريق وست بروميتش خارج ملعبه أمام تشارلتون أتليتك.

وجاءت أبرز مباريات قرعة الدور الثالث (دور 64) كالآتي:

وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد

ليفربول × إيفرتون

أرسنال × ليدز يونايتد

ميدلزبروه × توتنام

تشيلسي × نوتنجهام فورست

تشارلتون أتليتك × وست بروميتش

ليستر × ويجان

فولام × أستون فيلا

مانشستر سيتي × بورت فالي

طالع أيضا

حقيقة فسخ ساسي لعقده مع الزمالك

تصريحات نارية من النقاز

ماذا قال كارتيرون عن تدريب الزمالك؟

تعرف على قائمة الأهلي في كأس مصر

شاهد - أخطر دوري في العالم.. لا ذئاب في صربيا

ليفربول مانشستر سيتي مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

10 رسائل من مرتضى للاعبي الزمالك.. "سنفوز بـ 3 أو 4 أهداف على مازيمبي.. وسنصل النهائي" 6 دقيقة | مصر
مودريتش: فخر لي منح الكرة الذهبية لـ ميسي.. وهذا نوع من الاحترام 11 دقيقة | أوروبا
وكيل ميتشو: الاتفاق تم بين الزمالك والمدرب على الانفصال 23 دقيقة | مصر
في الجول يكشف.. ماذا يفصل الزمالك عن رحيل ميتشو 32 دقيقة | الدوري المصري
القيعي: الأهلي خسر من النجم بترتيبات "خارج الملعب" 37 دقيقة | الدوري المصري
بيان رسمي من الزمالك ردا على "غلق بوابات النادي على اللاعبين" 40 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي 4 تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي

قد ينال إعجابك