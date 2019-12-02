قائمة الأهلي - ظهور أول لـ سعد وحسين السيد وعمار حمدي ضد بني سويف

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 18:26

كتب : حسام نور الدين

عمار حمدي - الأهلي

أعلن ريني فايلر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمواجهة بني سويف في دور الـ32 لكأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد بني سويف في دور الـ32 لكأس مصر مساء غدا الثلاثاء. في استاد القاهرة.

وعاد سعد سمير مدافع الأهلي للظهور مرة ثانية في قائمة فريقه بعد عدة شهور من الغياب للإصابة.

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كذلك ظهر حسين السيد الظهير الأيسر لأول مرة في قائمة الأهلي هذا الموسم.

وانضم أيضا عمار حمدي لاعب منتخب مصر الأولمبي لقائمة الأهلي.

بينما يغيب مجموعة من اللاعبين الأساسيين للحصول على راحة قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل وهم جونيور أجايي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة ومحمد الشناوي ومحمد هاني.

وجاءت قائمة الأهلي بالكامل كالآتي:

المرمى: شريف إكرامي – علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي – أيمن أشرف – سعد سمير – حسين السيد – محمود وحيد – ياسر إبراهيم.

الوسط: حسام عاشور – وليد سليمان – أحمد الشيخ – أليو ديانج – عمار حمدي – جيرالدو دا كوستا – حسين الشحات.

الهجوم: وليد أزارو – صلاح محسن – مروان محسن.

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