بالفيديو - السعودية والبحرين إلى نصف نهائي خليجي 24

تأهل منتخب البحرين إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج رقم 24 المقامة في قطر، بعدما تغلب على الكويت بنتيجة 4-2 في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وسجل أهداف البحرين في المباراة كل من علي جعفر وجاسم الشيخ وتياجو هدفين، بينما سجل ثنائية الكويت يوسف ناصر السلمان من ركلة جزاء وأحمد زكي.

وحل منتخب البحرين في المركز الثاني للمجموعة الثانية ليلعب ضد العراق متصدر المجموعة الأولى في نصف النهائي.

video:1

في مباراة أخرى فاز منتخب السعودية على عمان بنتيجة 3-1، ليرافق البحرين إلى نصف النهائي.

وسجل أهداف السعودية فراس البريكان، وثنائية للمهاجم هتان بهابري.

أما هدف عمان الوحيد جاء عن طريق المنذر ربيع العلوي.

واحتل منتخب السعودية صدارة المجموعة الثانية ليلعب في نصف النهائي ضد قطر مستضيف البطولة.

video:2

طالع أيضا

الزمالك يفكر في كارتيرون

لاعبو الزمالك يطالبون مرتضى بحل أزمة مستحقاتهم

الإسماعيلي يقيل مدربه

تقرير: عمرو فهمي يفكر في الترشح لرئاسة كاف

هل ضمن المحمدي وتريزيجيه المشاركة ضد تشيلسي؟

النقاز يرحل عن الزمالك