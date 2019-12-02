مدافع ليفربول السابق: لماذا لا ينضم مبابي لنا؟

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 20:41

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

تساءل ستيفن وارنوك مدافع ليفربول السابق عن وجود سبب قد يمنع انضمام كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى صفوف فريق المدرب يورجن كلوب.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ليفربول

وقال كلوب في وقت سابق إنه من الصعب للغاية ضم مبابي بسبب عدم وجود أموال كافية لجلبه من سان جيرمان.

وتحدث وارنوك لموقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي قائلا: "أفكر في الأمر لأن ليفربول تطور مع كلوب والآن البعض يربط بينه وبين أفضل اللاعبين".

وأكمل "كي أكون أمينا لماذا لا يرغب اللاعبين في اللعب تحت قيادة كلوب في ليفربول فالأجواء رائعة وكذلك المدرب".

وأضاف مدافع ليفربول من 2002 إلى 2007 "ليفربول تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي وبلغ نهائي الدوري الأوروبي قبل عدة أعوام، أصبح من الجذاب الانتقال إلى النادي".

وتابع وارنوك متسائلا "لماذا يذهب مبابي إلى ليفربول؟ سأقول لكم ولماذا لا يذهب؟ لماذا لا يرغب في اللعب ضد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي واختبار نفسه؟".

وأردف "المشكلة الوحيدة هنا هي اعتقاد اللاعبين أن الفوز بالكرة الذهبية يكون بالانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة فقط، لماذا لا يتغير الوضع وتسيطر أندية الدوري الإنجليزي على أوروبا لعدة سنوات؟".

وأتم "الأمر أيضا يعتمد على نتائج ثنائي إسبانيا فإن شعر مبابي أن فرصه في الفوز بدوري أبطال أوروبا هناك ليست جيدة ربما حينها يفكر في مكان آخر".

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