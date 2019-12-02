خاص لاعبو الزمالك يجتمعون مع مرتضى منصور

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 20:27

كتب : محمد حسين مصطفى

أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام مازيمبي

يجتمع لاعبو الزمالك مساء اليوم الإثنين مع رئيس النادي مرتضى منصور للحديث عن المستحقات المتأخرة لهم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كل اللاعبين يريدون حلا لمشكلة مستحقاتهم المتأخرة وذلك بعد خوضهم للمران.

يأتي ذلك بعدما علم FilGoal.com أن الزمالك استقر على رحيل مدربه ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" بسبب اهتزاز النتائج.

أخبار متعلقة

حوار في الجول.. النقاز: لم أحصل على مستحقاتي من الزمالك منذ 5 شهور والمسؤولون لا ينفذوا الوعود الزمالك يستقر على إقالة ميتشو.. وجلسة جديدة ميتشو يصل الزمالك تمهيدا للاجتماع مع مرتضى خبر في الجول - لاعبو الزمالك يجتمعون بمرتضى لحل أزمة المستحقات

ومن المنتظر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، جلسة جديدة في الساعات القليلة المقبلة مع ميتشو، حسبما علم FilGoal.com.

وستشهد الجلسة مناقشة كل ما دار في الفترة الماضية في الزمالك، على أن يكون الإعلان الرسمي لقرارات الزمالك بعد نهاية الجلسة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اقتراب ميتشو من الرحيل عن منصبه، وذلك بعد الخسارة أمام مازيمبي.

طالع أيضا

الزمالك يفكر في كارتيرون

لاعبو الزمالك يطالبون مرتضى بحل أزمة مستحقاتهم

الإسماعيلي يقيل مدربه

تقرير: عمرو فهمي يفكر في الترشح لرئاسة كاف

هل ضمن المحمدي وتريزيجيه المشاركة ضد تشيلسي؟

النقاز يرحل عن الزمالك

الزمالك مرتضى منصور في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

"هذه أرضي والعالم يدور حولي".. ميسي يحكم العالم بسادس كرة ذهبية 8 دقيقة | أوروبا
الأفضل لم يأت بعد.. صلاح خامس العظماء في الكرة الذهبية 24 دقيقة | أوروبا
الكرة الذهبية - أليسون أفضل حارس في العالم 31 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – عصام مرعي يعتذر عن عدم الاستمرار في جهاز الزمالك 42 دقيقة | الدوري المصري
الكرة الذهبية - دي ليخت يتوج بلقب أفضل لاعب شاب في العالم 45 دقيقة | أوروبا
بريشيا يقيل جروسو ويعود لمدربه القديم 49 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي 4 تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي

قد ينال إعجابك