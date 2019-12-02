يجتمع لاعبو الزمالك مساء اليوم الإثنين مع رئيس النادي مرتضى منصور للحديث عن المستحقات المتأخرة لهم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كل اللاعبين يريدون حلا لمشكلة مستحقاتهم المتأخرة وذلك بعد خوضهم للمران.

يأتي ذلك بعدما علم FilGoal.com أن الزمالك استقر على رحيل مدربه ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" بسبب اهتزاز النتائج.

ومن المنتظر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، جلسة جديدة في الساعات القليلة المقبلة مع ميتشو، حسبما علم FilGoal.com.

وستشهد الجلسة مناقشة كل ما دار في الفترة الماضية في الزمالك، على أن يكون الإعلان الرسمي لقرارات الزمالك بعد نهاية الجلسة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اقتراب ميتشو من الرحيل عن منصبه، وذلك بعد الخسارة أمام مازيمبي.

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