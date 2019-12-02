طبيب الزمالك: إصابة محمود الونش بمزق في العضلة الخلفية
الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 20:25
كتب : FilGoal
أعلن محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بإصابة محمود حمدي الونش بمزق في العضلة الخلفية.
محمود حمدي
النادي : الزمالك
وتعرض محمود الونش للإصابة في مباراة مازيمبي بافتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ولم يحدد الجهاز الطبي للزمالك مدة غياب اللاعب عن المباريات المقبلة.
ويغيب المصاب بمزق في العضلة الخلفية لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.
ويلعب الزمالك بعد غد الأربعاء أمام الشرقية في الدور 32 من بطولة كأس مصر على استاد القاهرة.
وبالتالي يغيب الونش عن مباريات الزمالك حتى بداية فبراير على أقل تقدير وهو ما يعني غيابه عن مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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