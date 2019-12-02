تحدث محمد محسن أبو جريشة مدرب الإسماعيلي عن الفترة المقبلة لفريقه، مشيرا إلى "نحتاج لحسن اختيار اللاعبين وتوظيفها".

وقال أبو جريشة: "الإسماعيلي يمتلك لاعبين جيدين لا يقلوا في المستوى عن معظم فرق الدوري".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الإسماعيلي يحتاج في الفترة الحالية لحسن اختيار اللاعبين وتوظيفهم".

وتابع "فوز الإسماعيلي أمام طنطا سيريح الأجواء ويكون بداية المرحلة الجديدة للدراويش".

وأكمل حديثه قائلا: "اللاعبون عليهم مسؤولية إعادة تقديم أنفسهم من جديد عن طريق اللعب بروح عالية وبحماس للدفاع عن أنفسهم".

وأشار "ندرس الدفع بمجموعة من اللاعبين خلال المباريات المقبلة مثل الصاعد محمود البدري للاستفادة منه في مركز الظهير الأيسر".

وأردف "ولكن المشكلة إنه لم يتدرب مع الفريق في الفترة الأخيرة، ولذلك لابد من اختيار التوقيت المناسب للدفع به"ز

وأتم "أتمنى التوفيق للإسماعيلي في المرحلة المقبلة للعودة للطريق الصحيح".

واستقر مجلس إدارة الإسماعيلي على تعيين أبو جريشة وأدهم السلحدار كثنائي مؤقت لحين الاستقرار على مدير فني جديد، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع المدرب الصربي ميدراج ييسيتش.

ييسيتش قاد الإسماعيلي لدور ربع نهائي كأس محمد السادس للأبطال، إلا أن نتائج الدراويش في الدوري ليست جيدة على الإطلاق.

الإسماعيلي خسر 3 مباريات في الدوري من أصل 5 مواجهات. سقط أمام المصري وأمام حرس الحدود وأمام الاتحاد السكندري.

الظهور الأخير للدراويش في الدوري جاء بخسارة كبيرة أمام الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل لا شيء، بينما انتصر الفريق مرة أمام الجونة ومرة أمام وادي دجلة وبنتيجة واحدة 1-0.

نتائج الإسماعيلي جعلته يحتل المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط فقط.

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