مستشفى الأهلي - حمدي فتحي ومعلول يواصلان العلاج الطبيعي

واصل حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة.

وأجرى حمدي فتحي جراحة لعلاج قطع غضروف الركبة قبل أسابيع في إسبانيا بعدما تعرض للإصابة خلال معسكر منتخب مصر.

وحرص خالد محمود طبيب الأهلي على الاطمئنان على حالة اللاعب بعد العودة من تونس، وتابع الطبيب البرنامج العلاجي للاعب الذي ينفذه وفقا لتعليمات الخبير الألماني هيرمان ماير الذي يشرف على علاجه.

على جانب آخر بدأ علي معلول أمس الأحد تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي للتعافي من الإصابة الذي تعرض لها أمام النجم الساحلي التونسي.

وكشفت الأشعة التي أجراها علي معلول تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة.

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