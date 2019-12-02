مستشفى الأهلي - حمدي فتحي ومعلول يواصلان العلاج الطبيعي

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 18:50

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - حمدي فتحي

واصل حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة.

علي معلول

النادي : الأهلي

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأجرى حمدي فتحي جراحة لعلاج قطع غضروف الركبة قبل أسابيع في إسبانيا بعدما تعرض للإصابة خلال معسكر منتخب مصر.

وحرص خالد محمود طبيب الأهلي على الاطمئنان على حالة اللاعب بعد العودة من تونس، وتابع الطبيب البرنامج العلاجي للاعب الذي ينفذه وفقا لتعليمات الخبير الألماني هيرمان ماير الذي يشرف على علاجه.

أخبار متعلقة

كرة سلة - الأهلي يحسم المركز الثالث بعد الفوز على مرتبط الزمالك بني سويف: مجلس الإدارة وافق على مواجهة الأهلي احتراما لـ مصر قائمة الأهلي - ظهور أول لـ سعد وحسين السيد وعمار حمدي ضد بني سويف وسط أجواء مثيرة ومباراة لم يشاهدها أحد.. الهلال يفوز في الدوري قبل لقاء الأهلي فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر الأهلي والهلال السوداني

على جانب آخر بدأ علي معلول أمس الأحد تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي للتعافي من الإصابة الذي تعرض لها أمام النجم الساحلي التونسي.

وكشفت الأشعة التي أجراها علي معلول تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة.

طالع أيضا

الزمالك يفكر في كارتيرون

لاعبو الزمالك يطالبون مرتضى بحل أزمة مستحقاتهم

الإسماعيلي يقيل مدربه

تقرير: عمرو فهمي يفكر في الترشح لرئاسة كاف

هل ضمن المحمدي وتريزيجيه المشاركة ضد تشيلسي؟

النقاز يرحل عن الزمالك

علي معلول حمدي فتحي الأهلي الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

"هذه أرضي والعالم يدور حولي".. ميسي يحكم العالم بسادس كرة ذهبية 8 دقيقة | أوروبا
الأفضل لم يأت بعد.. صلاح خامس العظماء في الكرة الذهبية 24 دقيقة | أوروبا
الكرة الذهبية - أليسون أفضل حارس في العالم 31 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – عصام مرعي يعتذر عن عدم الاستمرار في جهاز الزمالك 42 دقيقة | الدوري المصري
الكرة الذهبية - دي ليخت يتوج بلقب أفضل لاعب شاب في العالم 45 دقيقة | أوروبا
بريشيا يقيل جروسو ويعود لمدربه القديم 50 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي 4 تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي

قد ينال إعجابك