مران الأهلي - غياب وليد سليمان وهاني.. ومحاضرة مطولة من فايلر مع اللاعبين

غاب وليد سليمان نجم الأهلي عن مران فريقه اليوم الإثنين بسبب تعرضه لنزلة برد أبعدته عن المشاركة في التدريبات.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

ويواصل الأهلي استعداده لمواجهة بني سويف في دور الـ32 لكأس مصر غدا الثلاثاء.

واستمر غياب صالح جمعة عن تدريبات الأهلي بسبب الإجهاد في العضلة الضامة.

كذلك غاب محمد هاني عن المران بسبب شكواه من الإجهاد في العضلات، واكتفى الظهير الأيمن بمران استشفائي في صالة الجيمانيزيوم.

وحرص ريني فايلر المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة مطولة مع لاعبي فريقه قبل المران للحديث عن مباراة بني سويف وبداية مشوار الفريق في بطولة كأس مصر.

وأجرى الجهاز الفني للأهلي تقسيمة كرة قدم بين اللاعبين شارك فيها شريف إكرامي وعلي لطفي، بينما اكتفى محمد الشناوي بالجري حول الملعب.

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