أخطر دوري في العالم - الجولة السادسة.. لا ذئاب في صربيا

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 16:32

كتب : أمير عبد الحليم

أمير عبد الحليم

نستعرض معا حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم، بعد انقضاء مباريات الجولة السادسة عدا مواجهة الأهلي والمصري.

أهلا بكم في الحلقة الجديدة من برنامج "أخطر دوري في العالم" عبر FilGoal.com، ونتحدث فيها عن أبرز ما حدث في الجولة الجديدة من الدوري المصري.

جولة ملتهبة أطاحت بمدرب صربي من الإسماعيلي وقد يعقبه مواطنه ميلوتن سرديوييفيتش المدير الفني للزمالك.

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أمير عبد الحليم يختار التشكيل المثالي للجولة، المدرب الأفضل، وأجمل هدف.

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