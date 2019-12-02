قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان تعيين مدرب أجنبي آخر خلفا للصربي ميودراج ييسيتش المدرب الذي تم فسخ تعاقده بالتراضي. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

ويقود الفريق حاليا بشكل مؤقت أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة لحين التوصل لاتفاق مع مدرب جديد.

ودخل مارك فوت المدرب الهولندي السابق للفريق ضمن الترشيحات لتولي تدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة.

مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان أعلن في وقت سابق عبر FilGoal.com عن إقالة ييسيتش لسوء نتائج الفريق. (طالع التفاصيل)

في أغسطس الماضي بدأت رحلة يسيتش صاحب الـ61 عاما مع الإسماعيلي، خلفا لمحمود جابر الذي شغل منصب المدير الفني منذ نهاية الموسم الماضي عقب رحيل شيدومير يانيفسكي.

ييسيتش قاد الإسماعيلي للدور ربع النهائي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إلا أن نتائج الدراويش في الدوري لم ترتق لطموحات الجمهور.

الإسماعيلي خسر 3 مباريات في الدوري من أصل 5 مواجهات. سقط أمام المصري وأمام حرس الحدود وأمام الاتحاد السكندري.

الظهور الأخير للدراويش في الدوري جاء بخسارة كبيرة أمام الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل لا شيء، بينما انتصر الفريق مرة أمام الجونة ومرة أمام وادي دجلة وبنتيجة واحدة 1-0.

نتائج الإسماعيلي جعلته يحتل المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط فقط.

فوت درب الإسماعيلي مرتين، الأولى في عام 2006 ثم رحل ليدرب فالفيك في هولندا والأهلي القطري وساوثامبتون وعاد للإسماعيلي مرة أخرى في 2010 إلا أنه رحل بعد ثورة يناير وحاليا يدرب منتخب المغرب تحت 23 عاما.

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