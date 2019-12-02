خاص خبر في الجول - عمرو فهمي يبدأ في فبراير مشوار الترشح لرئاسة كاف

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 14:28

كتب : فادي أشرف

عمرو فهمي

قبل عام وأكثر على انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يستعد عمرو فهمي لخوض غمار الترشح لمنصب الرئيس وفقا لما علمه FilGoal.com.

وكشف مصدر مقرب من فهمي، السكرتير الأسبق لكاف، أنه يبدأ في فبراير الترويج لملفه لرئاسة الاتحاد.

وسيبدأ فهمي بدولتين مؤسستين لكاف، السودان وإثيوبيا.

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وفهمي هو نجل مصطفى فهمي أكثر من شغل منصب السكرتير العام في تاريخ كاف.

وأُقيل فهمي في إبريل الماضي وقالت وكالة رويترز آنذاك إن السبب هو اتهام الأول لأحمد أحمد، رئيس كاف، بالفساد وإهدار مال الاتحاد.

وأدلى فهمي بشهادته في تحقيق مع أحمد أحمد، المنتمي لمدغشقر، جرى في باريس في يونيو الماضي.

وقالت صحيفة بطولات الجزائرية إن فهمي قرر الترشح لرئاسة كاف بعدما سئم انتظار قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن شكواه ضد أحمد أحمد. (التفاصيل)

وترأس أحمد أحمد كاف في مارس 2017 ليخلف الكاميروني عيسى حياتو الذي شغل المنصب على مدار 29 عاما.

وكان المصري عبد العزيز سالم أول رئيس لكاف (1957 - 1958) وخلفه مواطنه عبد العزيز مصطفى حتى عام 1968.

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