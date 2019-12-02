مران الأهلي - فحص طبي لمحمد هاني واقتراب عودة صالح جمعة

يخضع محمد هاني مدافع الأهلي إلى فحص طبي قبل بداية مران الفريق المسائي يوم الإثنين لتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمها.

وكان اللاعب قد اشتكى من حالة إجهاد عضلي واكتفى بأداء جلسة في صالة الجيم يوم الأحد، ويتحدد اليوم فرص مشاركته في المران وجاهزيته للتواجد مع الفريق فيما هو قادم من مواجهات.

ويحدد الجهاز الطبي للنادي الأهلي موعد انتظام صالح جمعة لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية بعد تحسن حالته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وتنفيذه للبرنامج التأهيلي الذي اشتمل على جزء بدني وجلسات في صالة الجيم.

وكان صالح قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة خلال الفترة الماضية وخضع لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

ويواصل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الذي أجرى جراحة غضروف الركبة في ألمانيا مؤخرا، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي داخل مقر النادي في الجزيرة.

وحرص خالد محمود طبيب النادي على الاطمئنان على حالة اللاعب بعد عودة الفريق من تونس، ومتابعة برنامجه العلاجي الذي يقوم بتنفيذه وفقا لتعليمات الخبير الألماني هيرمان ماير الذي أشرف على علاجه.

وبدأ علي معلول مدافع الفريق تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي للتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة النجم الساحلي في دوري الأبطال.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء الإثنين على ملعب التتش في ختام استعداداته لمواجهة بني سويف في دور الـ32 من كأس مصر، وعقب نهاية المران يعلن ريني فايلر مدرب الفريق قائمته التي ستتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت استعدادا للمباراة.

وعاد الأهلي من تونس يوم السبت بعد مواجهة النجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي خسرها بنتيجة 1-0.

ويواجه الأهلي نظيره بني سويف في دور الـ32 من بطولة كأس مصر يوم الثلاثاء، في السابعة والنصف مساء على استاد القاهرة.

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