مواعيد مباريات الإثنين 2/12/2019.. محترفان يلعبان وانطلاق دور الـ32 لكأس مصر

يوم الإثنين عادة لا يكون حافلا بالمواجهات النارية، لكنه سيشهد انطلاقة مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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تبدأ اليوم أولى مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بمواجهة وادي دجلة ضد ضيفه بيلا في الثانية والنصف ظهرا على استاد بتروسبورت، فيما تقام المباراة الثانية بين مصر للمقاصة وضيفه فاركو على استاد السلام في السابعة والنصف مساء.

وتقام اليوم مباراة وحيدة في الدوري المصري الممتاز ضمن الأسبوع الخامس بين سموحة وضيفه طلائع الجيش على استاد الإسكندرية.

محمد النني لاعب وسط مصر يخوض مع فريقه الحالي بشكتاش مواجهة قوية أمام ضيفه قيصري سبور في السابعة مساء ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري التركي.

ويستضيف وست بروميتش ألبيون الذي يلعب له محترفنا الدولي أحمد حجازي نظيره بريستون ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وفي حالة فوز كتيبة مدافعنا الدولي، فإنه سيتصدر جدول المسابقة.

فريق سبورتنج براجا الذي يلعب له أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر يستضيف ريو أفي في الثامنة و45 دقيقة ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من الدوري البرتغالي، إلا أن المهاجم المصري لازال يعاني من إصابة في الكاحل تبعده عن المشاركة.

وتشهد بطولة خليجي 24 الجولة الأخيرة من دور المجموعات بـ4 مباريات بين الكويت والبحرين، وعمان والسعودية، وقطر والإمارات، واليمن والعراق.

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