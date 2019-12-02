خاص كريم العراقي لـ في الجول: توقعت الهدف المتأخر أمام نواذيبو

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 00:19

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي يحتفل بهدف المصري القاتل في نواذيبو

توقع كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري تسجيل فريقه للهدف المتاخر أمام نواذيبو.

المصري حول تأخره أمام نواذيبو بهدفين مقابل هدف، إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل العراقي الهدف الثالث.

أخبار متعلقة

بالفيديو – العراقي يرفع رأس المصري في موريتانيا بهدف +90 أمام نواذيبو تشكيل المصري – أموتو وعماد فتحي أساسيان أمام نواذيبو جدول الدور الأول - الأهلي يواجه المصري والزمالك خلال 5 أيام.. والتأجيل وارد هيثم فاروق ينفجر: يوجد كفاءات مصرية أفضل من ميتشو لقيادة الزمالك.. ولن أقول ما يحبه الجماهير

وقال العراقي في تصريحات لـFilGoal.com: "اتخذت قرار التقدم والتحرك الحر للوصول إلى منطقة جزاء نواذيبو".

وأضاف "شعرت أننا سنحرز هدفا في الدقائق الأخيرة، لذلك تقدمت من مركزي لأتابع سير الهجمة مع زملائي، ثم وفقني الله بالمتابعة وإحراز الهدف".

وأتم "كان لابد أن نحقق الفوز، هذا هدفنا من البداية، لكن ظروف المباراة كانت غريبة والحمد لله أننا حققنا المطلوب في النهاية".

العراقي سجل هدف فوز المصري القاتل في الدقيقة الـ91 أمام نواذيبو، ليرفع رصيده إلى النقطة الثالثة في صدارة ترتيب المجموعة مع بيراميدز بنفس الرصيد.

طالع أيضا

العراقي يرفع رأس المصري في موريتانيا

شاهد - ملخص تألق تريزيجيه أمام مانشستر يونايتد

القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو الخطير

تعرف على طلبات الأهلي من الكاف بعد أحداث النجم الساحلي

بيراميدز يكتب التاريخ

في الكونفدرالية المصري نواذيبو

نرشح لكم

أخر الأخبار

فالفيردي: ميسي هو الشخص الذي يحسم المباريات المتكافئة بين الفرق الكبيرة ساعة | أوروبا
سيميوني: كنا رائعين لكن لم نستغل الفرص أمام برشلونة.. علينا التحلي بالصبر ساعة | أوروبا
بالفيديو – قبل المواجهة النارية ضد إنتر.. روما يفوز على هيلاس فيرونا 2 ساعة | أوروبا
كريم العراقي لـ في الجول: توقعت الهدف المتأخر أمام نواذيبو 2 ساعة | إفريقيا
سلة - الاتحاد يهزم الجزيرة في ذهاب دوري المرتبط 2 ساعة | رياضات أخرى
بالفيديو - أحلامهم تتحطم أمامه دائما.. ميسي ينجو بـ برشلونة من طوفان أتليتكو 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 2 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 3 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك