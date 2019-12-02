توقع كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري تسجيل فريقه للهدف المتاخر أمام نواذيبو.

المصري حول تأخره أمام نواذيبو بهدفين مقابل هدف، إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل العراقي الهدف الثالث.

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وقال العراقي في تصريحات لـFilGoal.com: "اتخذت قرار التقدم والتحرك الحر للوصول إلى منطقة جزاء نواذيبو".

وأضاف "شعرت أننا سنحرز هدفا في الدقائق الأخيرة، لذلك تقدمت من مركزي لأتابع سير الهجمة مع زملائي، ثم وفقني الله بالمتابعة وإحراز الهدف".

وأتم "كان لابد أن نحقق الفوز، هذا هدفنا من البداية، لكن ظروف المباراة كانت غريبة والحمد لله أننا حققنا المطلوب في النهاية".

العراقي سجل هدف فوز المصري القاتل في الدقيقة الـ91 أمام نواذيبو، ليرفع رصيده إلى النقطة الثالثة في صدارة ترتيب المجموعة مع بيراميدز بنفس الرصيد.

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