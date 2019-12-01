الدرجة الثانية – مجدي طلبه مديرا فنيا لـ الحمام

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 22:55

كتب : رضا السنباطي

مجدي طلبه - الحمام

قرر مجلس إدارة نادي الحمام برئاسة عدلي رسلان تعيين مجدي طلبه لاعب الزمالك والأهلي والإسماعيلي السابق كمدير فني جديد للفريق.

نادي الحمام قرر إقالة أحمد فكري الصغير بعد خروج الفريق من الدور التهميدي في كأس مصر أمام دكرنس.

وشهد مران نادي الحمام يوم الأحد جلسة بين مجدي طلبه ولاعبي الفريق بين إتمام الاتفاق مع الإدارة.

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية - القماش مديرا فنيا لألعاب دمنهور في الدرجة الثانية - بعد استقالته من دمنهور.. ساري مديرا فنيا لـ الرجاء في الدرجة الثانية - محمد صلاح يقترب من تدريب الترسانة في الدرجة الثانية - عمر جمال ينضم للجهاز الفني للزرقا

ومن المنتظر أن يبدأ مجدى طلبه مهمته التدريبية يوم الإثنين استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل، وسبق للمدرب تدريب الأولمبي والمصرية للاتصالات والفيوم والألومنيوم.

جهاز مجدي طلبه سيتكون من الثنائي سمير سعد ومحمود عزت كمدرب عام، وخميس رزق كمدرب وعاطف عيد كمدرب حراس مرمى.

وحقق الحمام فوزا وحيدا هذا الموسم وجاء أمام دكرنس، بينما تعادل مرة وخسر 4 مرات.

ويحتل الحمام المركز التاسع برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

طالع أيضا

القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو الخطير

تعرف على طلبات الأهلي من الكاف بعد أحداث النجم الساحلي

بيراميدز يكتب التاريخ

جدول الدور الأول - الزمالك يختتم مشواره بثلاث مواجهات قوية

جدول الدور الأول - الأهلي يواجه المصري والزمالك خلال 5 أيام

أرقام في الجول - كم هدفا استقبله الزمالك مع ميتشو من تمريرات عرضية؟

الحمام الدرجة الثانية

نرشح لكم

أخر الأخبار

فالفيردي: ميسي هو الشخص الذي يحسم المباريات المتكافئة بين الفرق الكبيرة ساعة | أوروبا
سيميوني: كنا رائعين لكن لم نستغل الفرص أمام برشلونة.. علينا التحلي بالصبر ساعة | أوروبا
بالفيديو – قبل المواجهة النارية ضد إنتر.. روما يفوز على هيلاس فيرونا 2 ساعة | أوروبا
كريم العراقي لـ في الجول: توقعت الهدف المتأخر أمام نواذيبو 2 ساعة | إفريقيا
سلة - الاتحاد يهزم الجزيرة في ذهاب دوري المرتبط 2 ساعة | رياضات أخرى
بالفيديو - أحلامهم تتحطم أمامه دائما.. ميسي ينجو بـ برشلونة من طوفان أتليتكو 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 2 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 3 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك