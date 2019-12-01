الدرجة الثانية – مجدي طلبه مديرا فنيا لـ الحمام

قرر مجلس إدارة نادي الحمام برئاسة عدلي رسلان تعيين مجدي طلبه لاعب الزمالك والأهلي والإسماعيلي السابق كمدير فني جديد للفريق.

نادي الحمام قرر إقالة أحمد فكري الصغير بعد خروج الفريق من الدور التهميدي في كأس مصر أمام دكرنس.

وشهد مران نادي الحمام يوم الأحد جلسة بين مجدي طلبه ولاعبي الفريق بين إتمام الاتفاق مع الإدارة.

ومن المنتظر أن يبدأ مجدى طلبه مهمته التدريبية يوم الإثنين استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل، وسبق للمدرب تدريب الأولمبي والمصرية للاتصالات والفيوم والألومنيوم.

جهاز مجدي طلبه سيتكون من الثنائي سمير سعد ومحمود عزت كمدرب عام، وخميس رزق كمدرب وعاطف عيد كمدرب حراس مرمى.

وحقق الحمام فوزا وحيدا هذا الموسم وجاء أمام دكرنس، بينما تعادل مرة وخسر 4 مرات.

ويحتل الحمام المركز التاسع برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

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