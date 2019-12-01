بالفيديو – أنشيلوتي يواصل السقوط.. نابولي يخسر أمام بولونيا

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 22:12

كتب : FilGoal

نابولي

واصل كارلو أنشيلوتي السقوط مع نابولي، ولكن هذه المرة أمام بولونيا في الدوري الإيطالي.

نابولي خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام بولونيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

أنشيلوتي رفقة نابولي لم ينجح في تحقيق أي انتصار في آخر 7 مباريات للفريق في كل المسابقات.

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خسر مرة وتعادل 6 مرات، والآن في اللقاء الثامن على التوالي يفشل نابولي في الانتصار، ليخسر على ملعبه ووسط جماهيره.

ولم ينجح نابولي في الحفاظ على تقدمه أمام بولونيا بعدما سجل فرناندو يورينتي في الدقيقة 40.

يورينتي استغل كرة عائدة من حارس بولونيا، ليهز الشباك ويُنهي الشوط الأول لصالح فريقه.

لكن بولونيا قلب الطاولة في الشوط الثاني، والبداية كانت عن طريق الدنماركي أندريس سكوف أولسن في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 80 سجل بولونيا هدفا رائعا عن طريق نيكولا سانسوني الذي توغل منطقة الجزاء من لعبة رائعة وسدد في الشباك.

وتجمد رصيد نابولي عند النقطة 20 في المركز السابع، بينما قفز بولونيا للمركز الـ 12 بعدما وصل للنقطة 16.

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