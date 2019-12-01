بالفيديو – أنشيلوتي يواصل السقوط.. نابولي يخسر أمام بولونيا

واصل كارلو أنشيلوتي السقوط مع نابولي، ولكن هذه المرة أمام بولونيا في الدوري الإيطالي.

نابولي خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام بولونيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

أنشيلوتي رفقة نابولي لم ينجح في تحقيق أي انتصار في آخر 7 مباريات للفريق في كل المسابقات.

خسر مرة وتعادل 6 مرات، والآن في اللقاء الثامن على التوالي يفشل نابولي في الانتصار، ليخسر على ملعبه ووسط جماهيره.

ولم ينجح نابولي في الحفاظ على تقدمه أمام بولونيا بعدما سجل فرناندو يورينتي في الدقيقة 40.

يورينتي استغل كرة عائدة من حارس بولونيا، ليهز الشباك ويُنهي الشوط الأول لصالح فريقه.

لكن بولونيا قلب الطاولة في الشوط الثاني، والبداية كانت عن طريق الدنماركي أندريس سكوف أولسن في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 80 سجل بولونيا هدفا رائعا عن طريق نيكولا سانسوني الذي توغل منطقة الجزاء من لعبة رائعة وسدد في الشباك.

وتجمد رصيد نابولي عند النقطة 20 في المركز السابع، بينما قفز بولونيا للمركز الـ 12 بعدما وصل للنقطة 16.

video:1

طالع أيضا

القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو الخطير

تعرف على طلبات الأهلي من الكاف بعد أحداث النجم الساحلي

بيراميدز يكتب التاريخ

جدول الدور الأول - الزمالك يختتم مشواره بثلاث مواجهات قوية

جدول الدور الأول - الأهلي يواجه المصري والزمالك خلال 5 أيام

أرقام في الجول - كم هدفا استقبله الزمالك مع ميتشو من تمريرات عرضية؟