بالفيديو – رودجرز يطارد ليفربول.. ضربة الـ +90 تنصر ليستر على إيفرتون

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 21:42

كتب : FilGoal

ليستر سيتي

نجح ليستر سيتي في الانتصار على إيفرتون بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

انتصار مثير للغاية لكتيبة بريندان رودجرز جاء في الدقيقة 93 بعد تدخل تقنية الفيديو.

إيفرتون تقدم أولا من رأسية ريتشارليسون في الدقيقة 23، قبل أن يقلب ليستر الطاولة في الشوط الثاني.

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البداية كانت عن طريق المتألق جيمي فاردي بهدف التعادل في الدقيقة 68 بعد عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 93 سجل إيهيناتشو الهدف الثاني لليستر قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل، وتتدخل تقنية الفيديو.

تقنية الفيديو أثبتت وجود إيهيناتشو في موقف صحيح، ليتحسب الحكم الهدف.

هدف كتب وصول ليستر سيتي للنقطة 32 ليحتل المركز الثاني ويتخطى مانشستر سيتي صاحب الـ 29 نقطة.

كتيبة رودجرز تطارد الآن المتصدر ليفربول صاحب الـ 40 نقطة.

بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 14 في المركز الـ 17، ليقترب ماركو سيلفا من الإقالة من منصبه.

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