التشكيل - بوسكيتس احتياطي مع برشلونة.. وفيليكس يقود أتليتكو

عاد جواو فيليكس للظهور في تشكيل فريقه أتليتكو مدريد بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

ودفع دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بالنجم البرتغالي الشاب في مواجهة برشلونة في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني. في المباراة التي تقام بملعب واندامتروبوليتانو.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالآتي:

المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: كيران تريبيير - ماريو هيرمسو – فيليبي – ساؤول.

الوسط: توماس بارتي – هيكتور هيريرا – كوكي.

الهجوم: أنخيل كوريا – ألفارو موراتا – جواو فيلكيس.

على الجانب الآخر فضل إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإبقاء على النجم سيرجيو بوسكيتس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو – كليمنت لينجليت – جيرارد بيكيه – فيربو جونيور.

الوسط: آرثور ميلو – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج.

الهجوم: أنطوان جريزمان – لويس سواريز – ميسي.

اقرأ أيضا:

تعرف على طلبات الأهلي من الكاف بعد أحداث النجم الساحلي

بيراميدز يكتب التاريخ

جدول الدور الأول - الزمالك يختتم مشواره بثلاث مواجهات قوية

جدول الدور الأول - الأهلي يواجه المصري والزمالك خلال 5 أيام

أرقام في الجول - كم هدفا استقبله الزمالك مع ميتشو من تمريرات عرضية؟

إعلان مواعيد المباريات المتبقية من الدور الأول للدوري