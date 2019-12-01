سلة - الأهلي يفوز على الزمالك في مباراة ذهاب تحديد المركز الثالث لدوري المرتبط

فاز الأهلي على الزمالك في مباراة ذهاب تحديد المركزين الثالث والرابع في دوري المرتبط لكرة السلة.

وفاز فريق مرتبط الأهلي على الزمالك بنتيجة 66-41.

كما فاز رجال الأهلي على الزمالك بنتيجة 91-81.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة واحدة من مباراتي العودة لفريقي المرتبط والرجال ليحصد المركز الثالث في دوري المرتبط.

وتقام مباراتي العودة يوم الثلاثاء المقبل.

ويلعب صاحب المركز الثالث مع صاحب المركز الـ14 في ترتيب دوري المحترفين المصري لكرة السلة في دور الـ16 للدوري.

كما يلعب صاحب المركز الرابع في المرتبط مع صاحب المركز الـ13 في دوري المحترفين في دور الـ16 أيضا.

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