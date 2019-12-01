مؤتمر ديسابر: تغلبنا على الأجواء الصعبة أمام رينجرز.. وطموحنا تحقيق الكونفدرالية

يرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز بأن فريقه تغلب على الظروف الصعبة أمام إينوجو رينجرز، موضحا طموح فريقه بالفوز باللقب.

بيراميدز حول تأخره أمام رينجرز لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حققنا فوزا هاما في بداية المشوار الإفريقي، وبالطبع هذا الفوز سيعطي اللاعبين دفعة معنوية لما هو قادم".

وأضاف "النقص العددي لفريق رينجرز بعد طرد المدافع في نهاية الشوط الأول، بالإضافة إلى التغييرات التي أجريناها، هي سر الفوز على الفريق النيجيري بثلاثية".

المدرب الفرنسي أتبع "أتمنى أن نستمر على هذا المستوى، لدينا طموحات الفوز باللقب".

وأتم "في هذا اللقاء، تغلبنا على العديد من الصعوبات، أهمها الغيابات، بجانب الأجواء الحرارة، والرطوبة العالية، بجانب اللعب على ملعب نجيل صناعي وأمام خصم قوي وعنيد ولديه خبرات كبيرة في بطولات إفريقيا، عكس بيراميدز الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة".

بيراميدز تصدر ترتيب المجموعة الأولى مؤقتا، والتي تضم أيضا النادي المصري الذي سيواجه نواذيبو في موريتانيا بعد قليل.

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