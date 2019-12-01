مؤتمر ديسابر: تغلبنا على الأجواء الصعبة أمام رينجرز.. وطموحنا تحقيق الكونفدرالية

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 18:37

كتب : عاطف شادي

مؤتمر ديسابر

يرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز بأن فريقه تغلب على الظروف الصعبة أمام إينوجو رينجرز، موضحا طموح فريقه بالفوز باللقب.

بيراميدز حول تأخره أمام رينجرز لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حققنا فوزا هاما في بداية المشوار الإفريقي، وبالطبع هذا الفوز سيعطي اللاعبين دفعة معنوية لما هو قادم".

أخبار متعلقة

ديسابر: تأثرنا بتوقف طويل للدوري ديسابر: هدف بيراميدز التتويج بالدوري ولكن الأهلي والزمالك في وضع أفضل ديسابر: قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا على الإطلاق.. وانتظر الانتقام أمام الزمالك ديسابر: تغلبنا على الأرضية السيئة.. وبيراميدز لم يتأهل بعد

وأضاف "النقص العددي لفريق رينجرز بعد طرد المدافع في نهاية الشوط الأول، بالإضافة إلى التغييرات التي أجريناها، هي سر الفوز على الفريق النيجيري بثلاثية".

المدرب الفرنسي أتبع "أتمنى أن نستمر على هذا المستوى، لدينا طموحات الفوز باللقب".

وأتم "في هذا اللقاء، تغلبنا على العديد من الصعوبات، أهمها الغيابات، بجانب الأجواء الحرارة، والرطوبة العالية، بجانب اللعب على ملعب نجيل صناعي وأمام خصم قوي وعنيد ولديه خبرات كبيرة في بطولات إفريقيا، عكس بيراميدز الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة".

بيراميدز تصدر ترتيب المجموعة الأولى مؤقتا، والتي تضم أيضا النادي المصري الذي سيواجه نواذيبو في موريتانيا بعد قليل.

اقرأ أيضا:

جدول الدور الأول - الزمالك يختتم مشواره بثلاث مواجهات قوية

جدول الدور الأول - الأهلي يواجه المصري والزمالك خلال 5 أيام

أرقام في الجول - كم هدفا استقبله الزمالك مع ميتشو من تمريرات عرضية؟

إعلان مواعيد المباريات المتبقية من الدور الأول للدوري

يوفنتوس يتعثر

في الكونفدرالية بيراميدز ديسابر

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر إيهاب جلال: كنا نعلم قوة نواذيبو.. ولم أشاهد هذا المستوى التحكيمي منذ 30 عاما 3 دقيقة | إفريقيا
الإسماعيلي: لماذا نواجه الأهلي في ملعب حرس الحدود وليس على ملعبنا؟ 19 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – العراقي يرفع رأس المصري في موريتانيا بهدف +90 أمام نواذيبو 29 دقيقة | إفريقيا
الدرجة الثانية – مجدي طلبه مديرا فنيا لـ الحمام 36 دقيقة | مصر
بالفيديو – أنشيلوتي يواصل السقوط.. نابولي يخسر أمام بولونيا ساعة | أوروبا
مباشر الدوري الإسباني - أتليتكو (0)-(0) برشلونة.. طوفان هجومي مدريدي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 2 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 3 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك