مدافع سيتي: مازلنا في السباق.. سنواصل القتال حتى النهاية

شدد جون ستونز مدافع مانشستر سيتي على أن فريقه لن يتخلى عن أمله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وتعادل سيتي مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-2 ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي، فيما انتصر ليفربول على برايتون بنتيجة 2-1 ليغرد في الصدارة بفارق 11 نقطة عن رجال بيب جوارديولا.

وقال ستونز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سنواصل القتال حتى اليوم الأخير، هذا ما سنفعله كما فعلنا في الموسم الماضي، مازلنا في السباق، يجب أن نتحلى بالروح الإيجابية".

وأضاف "هناك إحباط يسيطر على الجميع، لكننا بحاجة إلى التزام الهدوء والثقة في قدراتنا، سنواصل التحسن والقتال حتى النهاية".

وأعرب ستونز عن خيبة أمله بسبب تعادل مانشستر سيتي مع نيوكاسل، وإهدار نقطتين ثمينتين.

وأوضح المدافع الإنجليزي "إنها خيبة أمل كبيرة، حدث كل شيء بسرعة كبيرة في الدقائق العشرة الأخيرة، من التقدم إلى التعادل مرة أخرى".

وأكمل "إنه أمر صعب أن نقبل التعادل، سجلنا هدف التقدم في وقت متأخر، دافعوا بعدد كبير من اللاعبين وحاولنا التغلب على ذلك طيلة المباراة".

واستمر ستونز "نعرف أن الفرق كلها تلعب أمامنا من أجل محاولة إيقافنا، نحن نتدرب كل يوم للتغلب على هذه الدفاعات المحكمة".

ووصل "أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة وخلقنا فرصا للتسجيل، في الشوط الاول أضعنا هدفين محققين، لعبنا مباراة جيدة، وأعتقد أن التعادل محبط".

وأتم مدافع سيتي "نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة، إنه جهد جماعي، لكن يتعين علينا التفكير في الأمر والتغيير الإيجابي سريعاً".

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