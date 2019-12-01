بالفيديو - إنتر يتجاوز سبال بصعوبة ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

تمسك إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي مستغلا تعثر منافسه يوفنتوس الذي تعادل مع ساسولو، وفاز على سبال بهدفين لهدف في الجولة الـ14 من المسابقة.

ووصل إنتر للنقطة رقم 37 في صدارة الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد سبال عند النقطة 9 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

تقدم إنتر في الدقيقة 16 بهدف سجله المتألق لاوتارو مارتينيز بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ثم أضاف المهاجم الأرجنتيني الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 41 بضربة رأسية رائعة.

قبل أن يقلص سبال الفارق في الدقيقة 50 بهدف سجله ماتيا فاولتي.

وبعد هدف تقليص الفارق ظهرت خطورة سبال على مرمى إنتر أكثر من مرمى وكاد الضيوف أن يسجلوا هدف التعادل.

لتنتهي المباراة بفوز إنتر ميلان الذي استعاد صدارة الدوري الإيطالي بعد أن فقدها لصالح يوفنتوس في الجولات الماضية.

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في مباراة أخرى فاز ميلان بصعوبة على بارما بهدف دون رد.

وسجل هدف ميلان الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز في الدقيقة 89 من المباراة.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى النقطة 17 في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتوقف رصيد بارما عند النقطة 18 في المركز التاسع.

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وسحق لاتسيو ضيفه أودينيزي بثلاثية دون رد في مباراة كان نجمها الأول تشيرو إيموبيلي.

وسجل إيموبيلي الهدفين الأول والثاني لفريقه في الدقيقتين 10 و36، وأضاف لويس ألبرتو الهدف الثالث في الدقيقة 45.

الانتصار رفع رصيد لاتسيو إلى النقطة 30 في المركز الثالث، وتوقف رصيد أودينيزي عند النقطة 14 في المركز الـ15.

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يوفنتوس يتعثر