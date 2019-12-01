التشكيل – تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء أمام مانشستر يونايتد

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 17:31

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - تريزيجيه

يجلس محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا على مقاعد البدلاء أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد.

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه لم يظهر بشكل أساسي في التشكيل، فيما يبدأ ويسلي في خط الهجوم.

أخبار متعلقة

مدافع ليفربول: النتائج أهم من الأداء حاليا فان دايك: لن نقدم أفضل أداء في ظل خوض مباراة كل 3 أيام فيديو - لمصلحة إنتر.. ساسولو يخطف التعادل من يوفنتوس ويهدد صدارته تأجيل لقاء موناكو وسان جيرمان بسبب الأحوال الجوية

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حارس: توم هيتون

الدفاع: ماثيو تارجيت – تيرون مينجز – إيزري كونسا – فريدريك جويلبيرت.

الوسط: كونور هوريهان – دوجلاس لويز.

أمامهم: جون ماكجين - أنور الغازي – جاك جريليش.

الهجوم: ويسلي موراييس.

طالع أيضا

جدول الدور الأول - الزمالك يختتم مشواره بثلاث مواجهات قوية

جدول الدور الأول - الأهلي يواجه المصري والزمالك خلال 5 أيام

أرقام في الجول - كم هدفا استقبله الزمالك مع ميتشو من تمريرات عرضية؟

إعلان مواعيد المباريات المتبقية من الدور الأول للدوري

يوفنتوس يتعثر

محمود حسن "تريزيجيه" أحمد المحمدي أستون فيلا مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 16 دقيقة | مصر
مباشر في الكونفدرالية – نواذيبو (0) المصري (0) بداية المباراة 44 دقيقة | إفريقيا
رصاصات من مرتضى بعد الخسارة من مازيمبي.. هجوم ناري وتحديد مصير ميتشو ساعة | إفريقيا
تشكيل المصري – أموتو وعماد فتحي أساسيان أمام نواذيبو ساعة | إفريقيا
بالفيديو - تريزيجيه يسجل في شباك يونايتد.. والحكم يلغي الهدف ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الشرقية: أتمنى مواجهة ميتشو لأنه متخبط.. محظوظ للعب مع الزمالك في هذا التوقيت ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين

قد ينال إعجابك