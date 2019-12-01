التشكيل – تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء أمام مانشستر يونايتد

يجلس محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا على مقاعد البدلاء أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد.

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه لم يظهر بشكل أساسي في التشكيل، فيما يبدأ ويسلي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حارس: توم هيتون

الدفاع: ماثيو تارجيت – تيرون مينجز – إيزري كونسا – فريدريك جويلبيرت.

الوسط: كونور هوريهان – دوجلاس لويز.

أمامهم: جون ماكجين - أنور الغازي – جاك جريليش.

الهجوم: ويسلي موراييس.

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