في الدرجة الثانية - القماش مديرا فنيا لألعاب دمنهور

قرر مجلس إدارة ألعاب دمنهور تعيين خالد القماش مديرا فنيا للفريق عقب رحيل أحمد ساري الذي تعاقد مع الرجاء.

وسبق للقماش قيادة ألعاب دمنهور سابقا وتوصل لاتفاق مع النادي وقاد التدريبات بداية من اليوم الأحد.

وخاض القماش العديد من التجارب في الدرجة الثانية والدوري الممتاز أبرزها فاركو ومنهور والمنيا كما قاد الشرقية والرجاء واتحاد الشرطة والإسماعيلي.

ويلعب ألعاب دمنهور أمام دكرنس الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية.

وحقق دمنهور في ست مباريات الفوز في ثلاث مواجهات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة.

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