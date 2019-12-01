في الدرجة الثانية - القماش مديرا فنيا لألعاب دمنهور

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 16:15

كتب : FilGoal

خالد القماش

قرر مجلس إدارة ألعاب دمنهور تعيين خالد القماش مديرا فنيا للفريق عقب رحيل أحمد ساري الذي تعاقد مع الرجاء.

وسبق للقماش قيادة ألعاب دمنهور سابقا وتوصل لاتفاق مع النادي وقاد التدريبات بداية من اليوم الأحد.

وخاض القماش العديد من التجارب في الدرجة الثانية والدوري الممتاز أبرزها فاركو ومنهور والمنيا كما قاد الشرقية والرجاء واتحاد الشرطة والإسماعيلي.

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية - محمد صلاح يقترب من تدريب الترسانة في الدرجة الثانية - بعد استقالته من دمنهور.. ساري مديرا فنيا لـ الرجاء في الدرجة الثانية - عمر جمال ينضم للجهاز الفني للزرقا في الدرجة الثانية - استقالة أحمد ساري من تدريب ألعاب دمنهور

ويلعب ألعاب دمنهور أمام دكرنس الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية.

وحقق دمنهور في ست مباريات الفوز في ثلاث مواجهات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة.

طالع أيضا

تقرير: ريال مدريد أراد أن يرفض مورينيو تدريب توتنام

مورينيو: جمهور توتنام لا يحبني لكنه يقبلني

قمة إسبانية في مباريات الأحد الناري

استمتع بأهداف السبت المثير

محمد صلاح: أتشرف بترشيحي للزمالك ولكن

تفاصيل إصابة الونش

ألعاب دمنهور خالد القماش

نرشح لكم

أخر الأخبار

رصاصات من مرتضى بعد الخسارة من مازيمبي.. هجوم ناري وتحديد مصير ميتشو 28 دقيقة | إفريقيا
تشكيل المصري – أموتو وعماد فتحي أساسيان أمام نواذيبو 37 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - تريزيجيه يسجل في شباك يونايتد.. والحكم يلغي الهدف 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب الشرقية: أتمنى مواجهة ميتشو لأنه متخبط.. محظوظ للعب مع الزمالك في هذا التوقيت ساعة | مصر
بالفيديو – الظهور الأول ليس سعيدا.. أرسنال يتعثر بالتعادل أمام نورويتش ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ديسابر: تغلبنا على الأجواء الصعبة أمام رينجرز.. وطموحنا تحقيق الكونفدرالية ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين

قد ينال إعجابك