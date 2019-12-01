من جدار برلين لـ سور الصين العظيم.. كانافارو يقود جوانزو إيفرجراند للفوز بالدوري الصيني

في 2006 أطلقت الجماهير الإيطالية لقب "جدار برلين" على فابيو كانافارو بعد التتويج بلقب كأس العالم، والآن بعد 13 عاما قد يُصبح "سور الصين العظيم" بعدما قاد جوانزو إيفرجراند للتتويج بلقب الدوري السوبر الصيني 2019.

جوانزو استطاع التتويج باللقب المحلي رغم المعاناة في الفترة الأخيرة بفارق نقطتين عن بكين جوان وحُسم اللقب في الدقائق الـ 90 الأخيرة من الموسم.

كانافارو المدير الفني لجوانزو، سبق له التتويج بلقب الدرجة الثانية مع تيانجين كوانجين ومن ثم الفوز بلقب السوبر المحلي في 2018 مع جوانزو، والآن حقق لقبه الأول في الدوري الصيني وسط الكبار.

الجولة الأخيرة شهدت مواجهة بين جوانزو وشنجهاي شينوا الذي يلعب له الإيطالي ستيفان الشعراوي، فيما خاض بكين جوان مواجهة قوية مع شاندونج ليونينج والأمل في خسارة منافسه والفوز للتتويج باللقب.

في جوانزو سجل وي ساتشيو هدف التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل للشوط الأول ومن ثم أضاف بارك جي سو الهدف الثاني في الدقيقة 55، وعزز البرازيلي إيلسكون –مهاجم منتخب الصين المُجنس- الهدف الثالث في الدقيقة 83 من صناعة باولينيو.

وفي بكين استطاع الفريق الأخضر قلب تأخره إلى فوز من 2-0 إلى 3-2، الشوط الأول انتهى بهدفين لكل فريق، وفي الدقيقة الأولى من الوقت البديل سجل زيمينج وانج هدف الفوز القاتل لبكين.

وتوج جوانزو باللقب الثامن له في آخر 9 مواسم، بينما حل بكين جوان برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين في المركز الثاني من 30 مباراة.

المدير الفني الإيطالي وآخر مدافع مُتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم والكرة الذهبية عام 2006 قاد جوانزو الموسم الحالي لمعادلة إنجاز شاندونج بالفوز في 13 مباراة متتالية.

وقبل نهاية الموسم ومع تذبذب النتائج قرر النادي أن يخضع الإيطالي لأحد الدروس الخاصة بالمؤسسات وتجريده من مهامه بشكل مؤقت بسبب رد فعله عقب التعادل مع هينين جياني أكتوبر الماضي.

والآن فابيو كانافارو بمساندة من شقيقه باولو والثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب بنفيكا وبشكتاش السابق وباولينيو لاعب برشلونة وتوتنام السابق يحصدون اللقب المحلي بعد موسم مليء بالتلقبات.

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