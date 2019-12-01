اسكواش - فرج والوليلي يحافظان على قمة التصنيف.. نور الشربيني تعود للوصافة

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش عن التصنيف العالمي لشهر ديسمبر وأسفر عن حفاظ علي فرج ورنيم الوليلي على قمة التصنيف.

وعادت نور الشربيني إلى وصافة التصنيف العالمي للسيدات بعد هبوطها للمركز الرابع الشهر الماضي وتتويجها بلقب بطولة العالم أمام الأهرامات.

ودخلت هانيا الحمامي قائمة أفضل 10 لاعبات بوصولها لنصف نهائي بطولة العالم، ليضم القائمة 5 لاعبات من مصر بينهن أول أربع لاعبات.

أما على مستوى الرجال فحافظ الثنائي علي فرج ومحمد الشوربجي على المركزين الأول والثاني رغم غياب فرج عن بطولة العالم الأخيرة لظروف أسرية.

وصعد كريم عبد الجواد للمركز الثالث بسبب نتائجه الجيدة الشهر الماضي، بينما هبط طارق مؤمن للمركز الرابع رغم تتويجه بلقب بطولة العالم.

وضمت قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم ستة لاعبين مصريين.

وجاء تصنيف اللاعبين المصريين كالآتي:

1 - علي فرج

2- محمد الشوربجي

3- كريم عبد الجواد

4- طارق مؤمن

8 - محمد أبو الغار

9- مروان الشوربجي

اللاعبات:

1- رنيم الوليلي

2- نور الشربيني

3- نوران جوهر

4- نور الطيب

10- هانيا الحمامي

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