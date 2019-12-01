أجندة ديسمبر - الزمالك يتحدى بيراميدز ويخوض دوري الأبطال

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 13:13

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام جينيراسيون فوت

عدة مباريات قوية تنتظر حامل لقب كأس مصر في شهر ديسمبر، من بينها مباراة مرتقبة ضد بيراميدز.

مباريات الزمالك خلال شهر ديسمبر سيكون أصعب خصم فيها هو بيراميدز بالإضافة لمباراتين في دوري أبطال إفريقيا.

ويحارب رجال ميتشو في أكثر من بطولة على مدار الموسم، في شهر ديسمبر سيلعب في 3 بطولات، الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

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ويستعرض FilGoal.com مباريات الزمالك في شهر ديسمبر.

وجاءت مباريات الفارس الأبيض على النحو التالي:-

الزمالك لعب 5 في الدوري المصري هذا الموسم وانتصر في 3 وخسر واحدة وتعادل في مثلها، فيما خسر مباراته الافتتاحية بدوري أبطال إفريقيا على يد مازيمبي بنتيجة 0-3.

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