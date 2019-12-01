أجندة ديسمبر - الأهلي يواجه الإسماعيلي والهلال وبلاتينوم

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 13:12

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الجونة - الأهلي

أمام الأهلي حامل لقب الدوري المصري عدة مباريات قوية في شهر ديسمبر من بينها الإسماعيلي.

مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر سيكون أصعب خصم فيها هو الإسماعيلي بالإضافة لمباراتين في دوري أبطال إفريقيا.

ويحارب رجال ريني فايلر في أكثر من بطولة على مدار الموسم، في شهر ديسمبر سيلعب في 3 بطولات، الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

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ويستعرض FilGoal.com مباريات الأهلي في شهر ديسمبر.

وجاءت مباريات المارد الأحمر على النحو التالي:-

الأهلي لعب 4 في الدوري المصري هذا الموسم وانتصر في كل المباريات، فيما خسر مباراته الافتتاحية بدوري أبطال إفريقيا على يد النجم الساحلي بنتيجة 0-1.

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