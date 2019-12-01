مران الأهلي - جلسة بين فايلر واللاعبين.. وتدريبات تأهيلية لمعلول وصالح جمعة

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 12:54

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - الأهلي - النجم الساحلي

يدخل النادي الأهلي معسكرا مغلقا يوم الإثنين استعدادا لمواجهة بني سويف في كأس مصر يوم الثلاثاء.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح الأحد بعد الحصول على راحة سلبية لمدة يوم عقب العودة من تونس بعد مباراة النجم الساحلي في دوري الأبطال.

وعقد ريني فايلر مدرب الأهلي جلسة خاصة مع لاعبيه قبل بداية المران الصباحي يوم الأحد، وركز المدرب السويسري خلال المحاضرة على مطالبة لاعبيه بضرورة إغلاق الملف الإفريقي بعد مواجهة النجم، خاصة وأنه مقبل على مباراة مهمة ضد بني سويف.

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وشدد فايلر على لاعبيه أن كأس مصر بطولة ذات طابع خاص لأنها لا تقبل القسمة على اثنين ولا تمتلك الأندية فيها فرصة للتعويض، فضلا عن المفاجآت التي تشهدها الأدوار الأولى منها. كما شدد على ضرورة عدم الانشغال بأي أمور متعلقة بالملف الإفريقي أو مباراة الهلال السوداني في البطولة، والتركيز فقط على بني سويف.

وعقد المدرب السويسري جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على هامش المران، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية والإدارية والترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مواجهتي بني سويف والهلال السوداني.

ووضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق برنامجا استشفائيا للاعبين الذين شاركوا ضد النجم، اشتمل على تدريبات لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد التي تعرضوا لها مؤخرا بعد السفر من القاهرة إلى الغردقة ثم إلى تونس.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى تدريبات قوية لثنائي حراس الفريق شريف إكرامي وعلي لطفي، واكتفى محمد الشناوي بخوض تدريبات استشفائية خفيفة على هامش المران الجماعي بعد مشاركته ضد النجم.

وبدأ علي معلول مدافع الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بشد في العضلة الضامة الذي تعرض له ضد النجم، ويحتاج اللاعب لفترة تمتد من 10 أيام إلى أسبوعين للتعافي، وفقا لحالته ومدى استجابته للعلاج.

وخرج معلول من مباراة النجم الساحلي متأثرا بإصابته وأجرى أشعة لمعرفة مدى الإصابة ومدة التعافي.

واكتفى صالح جمعة لاعب وسط الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة في مران الفريق، وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في صالة الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني، على أن يستكمل اللاعب تدريباته التأهيلية بالركض حول الملعب.

وتعافى سعد سمير مدافع الأهلي من نزلة البرد الأخيرة التي تعرض لها وانتظم في مران الفريق الجماعي صباح الأحد.

وكان الأهلي قد خسر بنتيجة 1-0 من النجم في بداية مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف يوم الثلاثاء في دور الـ32 من كأس مصر.

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