تعرف على تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 11:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح

لم يكن نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في أفضل أيامه خلال مباراة فريقه ضد برايتون، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي قبل أن يستبدل في الدقيقة 68 من المباراة التي فاز بها الريدز بصعوبة 2-1 ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6 درجات من عشرة.

أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكان فيرجيل فان دايك مسجل ثنائية الريدز بمتوسط تقييم 8.8 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 6 أهداف في 14 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 13 جولة بفارق 11 نقطة عن أبرز ملاحقيه مانشستر سيتي.

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