خاص محمود رزق لـ في الجول: الاتحاد سينافس على المربع الذهبي.. وأريد تحقيق حلم والدي

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 11:46

كتب : أحمد شاكر

محمود رزق - الاتحاد السكندري

يتمنى محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري العودة من جديد إلى صفوف الأهلي تحقيقا لحلم والده.

محمود رزق

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وسجل محمود رزق هدفا في فوز الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد على الإسماعيلي، ورفع رزق رصيده إلى 3 أهداف مع الفريق السكندري في خمس مباريات.

وقال رزق في تصريحاته لـ FilGoal.com: "أركز مع الاتحاد السكندري جيدا، الفترة القادمة مهمة ونسعى لتحقيق هدفنا".

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وتابع رزق "نريد المنافسة على المربع الذهبي ونحن لسنا أقل من أي فريق آخر، نريد الاستمرار في الأداء والنتائج الجيدة".

وأضاف رزق "أتمنى العودة للأهلي مرة أخرى، هذا حلمي وأتمنى أن أكون الموسم القادم في الأهلي هذا كل أملي".

وشدد مدافع الاتحاد السكندري "أريد تحقيق حلم والدي بارتداء قميص الأهلي مرة أخرى، الفترة الماضية كانت صعبة بسبب الإصابات ولم يكن لدي توفيق".

انضم محمود رزق إلى الأهلي قادما من المنصورة في صيف 2015 رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي مرتين، وأعاره الأهلي للإنتاج الحربي لمدة موسم وقبل استعادته تعرض لنفس الإصابة مرة ثالثة.

وأوضح رزق "شرف لأي لاعب الانضمام للمنتخب، وتم مخاطبتي بفاكس رسمي للانضمام وعمري 22 عاما وطلب الأهلي الحصول على خدماتي وقتها لكن للأسف الإصابة عطلتني كثيرا".

وتابع تصريحاته "والدي كان دائما يقولي لي الخير يأتي ولكن في ميعاد محدد، وفي النهاية أنا راضي بأي شيء ومازلت أحلم بالعودة للأهلي".

وأتم رزق تصريحاته بالحديث عن مثله الأعلى قائلا: "وائل جمعة في مصر وتياجو سيلفا عالميا".

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