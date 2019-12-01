بالفيديو - فالنسيا يحسم الدربي لصالحه أمام فياريال

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 00:03

كتب : FilGoal

فالنسيا - فياريال - الصورة من حساب "لا ليجا"

نجح فالنسيا في حسم الدربي لصالحه على حساب فياريال بعدما انتصر عليه بهدفين لهدف في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وحافظ الخفافيش على سجلهم خاليا من أي هزيمة على أرضهم خلال الموسم الجاري بالمسابقة المحلية، إذ فازوا في 4 مناسبات وتعادلوا في مثلهم.

وضع المباراة كاد يتحول تماما مع الدقيقة 15 عندما نال الضيوف ركلة جزاء انبرى لها جيرارد مورينو ولكنه الحارس ياسبر سيليسن تصدى لها.

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والفريقان انتظرا الشوط الثاني من أجل أن تهتز الشباك في 3 مناسبات.

رودريجو مورينو افتتح التسجيل لفالنسيا مع الدقيقة 49 مستغلا بينية رائعة من ماكسي جوميز ليستقبل الكرة بيسراه ويضعها في الشباك.

والرد لم يتأخر من الغواصات ونجحوا في إدراك التعادل بعد مرور 6 دقائق.

أندري أنجويسا انطلق من الجانب الأيسر وتوغل للعمق ثم سدد بقوة على يمين سيليسن من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 70 واصل الجناح الشاب فران توريس (19 عاما) تألقه وتمكن تسجيل هدف الفوز للخفافيش بعدما قابل عرضية من الجانب الأيمن بتسديدة مباشرة في الشباك.

فالنسيا ارتقى 3 مراكز في الجدول ليصبح في المركز السابع برصيد 23 نقطة، فيما توقف رصيد فياريال عند عند النقطة 18 في المركز الـ13.

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