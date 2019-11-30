بالفيديو - مجموعات إفريقيا.. واتارا يقود الترجي لتخطي الرجاء في 7 دقائق

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 23:02

كتب : FilGoal

الرجاء - الترجي

7 دقائق هي المدة التي احتاجها الترجي التونسي من أجل تحقيق فوز ثمين خارج الديار على حساب الرجاء المغربي.

الترجي تخطى مضيفه الرجاء بهدفين نظيفين في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وهدفا أبناء باب سويقا كان الفضل فيهما للعاجي إبراهيما واتارا الذي صنع الأول لأنيس البدري وسجل الثاني.

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8 دقائق فقط مرت على بداية اللقاء قبل أن يرسل واتارا تمريرة بينية رائعة للبدري الذي استقبلها على صدره وسدد في شباك الحارس أنيس الزنيتي.

وبعد مرور 7 دقائق، وتحديدا في الدقيقة 15 أضاف المهاجم صاحب الـ29 عاما القادم من البنزرتي، ثاني الأهداف.

واتارا استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم مررها للبدري الذي منحها بطريقة رائعة للظهير الأيسر المنطلق إلياس شتي ليرسل عرضية إلى واتار الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك.

البداية الساخنة بدا أنها فاجئت أصحاب الأرض إذ لم يظهر الرجاء في حالته حتى اقترب الشوط الأول من بدايته وهددوا مرمى معز بن شريفية في مناسبتين لكن الأخير تألق وأبعدهما.

مع الشوط الثاني كاد عبد الرحيم الشاكر يقلص الفارق للنسور من ركلة حرة مباشرة لكن بن شريفية أبعدها لركنية.

والترجي كاد يقتل منافسه بهدف ثالث. أنيس البدري استغل عرضية من الجانب الأيسر وسدد بباطن القدم لكن العارضة منعتها في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 73 احتفل لاعبو الرجاء بهدف تقليص الفارق عن طريق سند الورفلي لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

الدقائق التالية شهدت تواصل الاستحواذ المغربي لكن دون قدرة على صناعة خطورة حقيقية ليحصد حامل اللقب أول 3 نقاط في رحلة الحفاظ على لقبه.

الترجي ارتقى للصدارة بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الذي انتصر على فيتا كلوب بهدف نظيف يوم الجمعة.

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