يرى صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي إن بعض لاعبي الفريق لم يقدموا الجهد المطلوب أمام الاتحاد السكندري.

الاتحاد السكندري انتصر على الإسماعيلي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة السادسة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال المنياوي: "الفريق افتقد التوفيق خلال مواجهة الاتحاد السكندري".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "هناك لاعبون لم يقدموا الجهد المطلوب منهم خلال أحداث اللقاء".

وتابع "الجهاز الفني سيعمل على علاج الأخطاء لتعديل مسار الإسماعيلي في الدوري".

وسجل محمود رزق، وإيمانويل أوكوي، ورزاق سيسيه ثلاثية الاتحاد السكندري.

فوز الاتحاد السكندري رفع رصيده للنقطة العاشرة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة السادسة في المركز الـ12.

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