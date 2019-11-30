بالفيديو - خطوة لتصحيح المسار.. السعودية تهزم البحرين في خليجي 24
السبت، 30 نوفمبر 2019 - 21:42
كتب : FilGoal
صحح منتخب السعودية مساره في بطولة كأس الخليج رقم 24 وفاز على البحرين بثنائية دون رد، في الجولة الثانية لدور المجموعات.
وخسر منتخب السعودية في أولى مبارياته أمام الكويت 3-1، خلال البطولة المقامة في قطر.
تقدم الأخضر السعودي في الدقيقة 29 عن طريق عبد الله حمدان، ثم أضاف محمد عبد خبراني الهدف الثاني في الدقيقة 58.
وحصد منتخب السعودية أول 3 نقاط له في المجموعة الثانية ليستقر في المركز الثالث بالتساوي مع الكويت صاحب المركز الثاني.
ويلعب منتخب السعودية في الجولة الثالثة لدور المجموعات ضد عمان المتصدر برصيد 4 نقاط.
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