بالفيديو - خطوة لتصحيح المسار.. السعودية تهزم البحرين في خليجي 24

صحح منتخب السعودية مساره في بطولة كأس الخليج رقم 24 وفاز على البحرين بثنائية دون رد، في الجولة الثانية لدور المجموعات.

وخسر منتخب السعودية في أولى مبارياته أمام الكويت 3-1، خلال البطولة المقامة في قطر.

تقدم الأخضر السعودي في الدقيقة 29 عن طريق عبد الله حمدان، ثم أضاف محمد عبد خبراني الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وحصد منتخب السعودية أول 3 نقاط له في المجموعة الثانية ليستقر في المركز الثالث بالتساوي مع الكويت صاحب المركز الثاني.

ويلعب منتخب السعودية في الجولة الثالثة لدور المجموعات ضد عمان المتصدر برصيد 4 نقاط.

طالع أيضا

الزمالك يسقط في الملعب الأصعب

تحرك عاجل من الأهلي بسبب أحداث لقاء النجم

أول رد من الزمالك بعد الخسارة أمام مازيمبي

نيوكاسل يقدم هدية لـ ليفربول بإسقاط سيتي

بالفيديو - كاربخال ينقذ ريال مدريد من خطأ راموس ويقود الملكي لصدارة مؤقتة