وردة يشارك في فوز لاريسا على فولوس بالدوري اليوناني

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 19:51

كتب : FilGoal

عمرو وردة - لاريسا

انتصر فريق لاريسا اليوناني على ضيفه فولوس بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري اليوناني.

عمرو وردة

النادي : لاريسا

لاريسا

وشارك المصري عمرو وردة في اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته، لكنه لم يصنع أو يسجل.

الضيوف تقدموا أولا في الدقيقة 38 من الشوط الأول، قبل أن ينجح لاريسا في تسجيل هدفين مع الشوط الثاني بالدقائق 57 و84.

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ورفع لاريسا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن أيك أثينا الثالث.

وانضم وردة إلى صفوف لاريسا مطلع الموسم الجاري قادما من باوك على سبيل الإعارة.

وشارك خلال الموسم الجاري في 8 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع 3.

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عمرو وردة

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