بالفيديو – بيلليجريني يتنفس.. وست هام ينتصر على تشيلسي

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 19:30

كتب : FilGoal

وست هام - تشيلسي

كان مهددا بشدة بالإقالة من منصبه، ولكنه الآن انتصر خارج ملعبه وأمام تشيلسي، مما يجعله يتنفس بهدوء. نحن نتحدث عن مانويل بيلليجريني مدرب وست هام.

وست هام انتصر على تشيلسي بهدف مقابل لا شيء على ملعب الأخير في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

هدف انتصار وست هام جاء عن طريق آرون كريسويل في الدقيقة 48 من اختراق وتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

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بيلليجريني كان مهددا بالإقالة من منصبه وكان أمامه فرصة لمباراتين فقط، حسبما كشفت شبكة سكاي في وقت سابق.

وفي الفرصة الأولى وأمام تشيلسي نجح في الانتصار خارج ميدانه وأسقط كتيبة فرانك لامبارد.

انتصار وست هام هو الأول للفريق منذ 7 مباريات متتالية في الدوري، و8 مباريات في كل البطولات.

آخر انتصار لـ وست هام كان أمام مانشستر يونايتد في الـ 22 من شهر سبتمبر الماضي في الجولة السادسة من الدوري.

بعدها خسر وست هام 5 مرات وتعادل مرتين، وأخيرا حقق الانتصار في الجولة الـ 14.

بينما فشل تشيلسي في تحقيق أي انتصار في آخر ثلاث مباريات للفريق.

تشيلسي سقط أمام مانشستر سيتي 2-1 في الدوري، ثم تعادل أمام فالنسيا 2-2 في دوري أبطال أوروبا، والآن يخسر على ملعبه أمام وست هام.

خسارة تشيلسي جمدت رصيد البلوز عند النقطة 26 في المركز الرابع، بينما حصد وست هام نقطته الـ 16 وقفز للمركز الـ 13.

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