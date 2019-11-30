بالفيديو - عمان تتصدر بفضل ركلتي جزاء ضد الكويت في خليجي 24

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 18:43

كتب : FilGoal

الكويت - عمان - خليجي 24

نجحت عمان في اقتناص صدارة المجموعة الثانية من الكويت بعدما تغلبت عليها بهدفين مقابل هدف في ثاني جولات المجموعات ببطولة خليجي 24 المقامة في قطر.

الكويت دخلت اللقاء منتعشة بفوزها في الجولة الأولى على السعودية 3-1، فيما تعادلت عمان سلبيا مع البحرين.

لكن أبناء السلطنة نجحوا في تحقيق فوز صعب خطفوه في الشوط الأول بفضل ركلتي جزاء.

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هدفا عمان سجلهما عبد العزيز المقبالي من ركلتي الجزاء في الدقائق 16 و32، والكويت انتظرت حتى الدقائق الأخيرة من أجل تقليص الفارق.

يوسف السلمان نجح في هز الشباك مع الدقيقة 79 من تسديدة يسارية، لتشهد الدقائق التالية ضغط كبير من جانب الأزرق بحثا عن التعادل.

عمان رفعت رصيدها إلى 4 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن الكويت، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة البحرين مع السعودية.

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عمان، الكويت خليجي 24

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