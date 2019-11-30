بالفيديو - عمان تتصدر بفضل ركلتي جزاء ضد الكويت في خليجي 24
السبت، 30 نوفمبر 2019 - 18:43
كتب : FilGoal
نجحت عمان في اقتناص صدارة المجموعة الثانية من الكويت بعدما تغلبت عليها بهدفين مقابل هدف في ثاني جولات المجموعات ببطولة خليجي 24 المقامة في قطر.
الكويت دخلت اللقاء منتعشة بفوزها في الجولة الأولى على السعودية 3-1، فيما تعادلت عمان سلبيا مع البحرين.
لكن أبناء السلطنة نجحوا في تحقيق فوز صعب خطفوه في الشوط الأول بفضل ركلتي جزاء.
هدفا عمان سجلهما عبد العزيز المقبالي من ركلتي الجزاء في الدقائق 16 و32، والكويت انتظرت حتى الدقائق الأخيرة من أجل تقليص الفارق.
فيديو : هدف منتخب #عمان يتقدم 1 - 0 منتخب #الكويت عبر عبدالعزيز المقبالي د16 .. #خليجي24 #الكويت_عمان #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/OfrtDrYvln— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2019
فيديو : هدف منتخب #عمان يتقدم 2 - 0 منتخب #الكويت عبر عبدالعزيز المقبالي د32 .. #خليجي24 #الكويت_عمان #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/YfDct8lQMT— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2019
يوسف السلمان نجح في هز الشباك مع الدقيقة 79 من تسديدة يسارية، لتشهد الدقائق التالية ضغط كبير من جانب الأزرق بحثا عن التعادل.
فيديو : هدف #منتخب_الكويت يقلص النتيجة 1 - 2 #منتخب_عمان عبر يوسف ناصر د79 .. #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/GxRniTJlRD— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2019
عمان رفعت رصيدها إلى 4 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن الكويت، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة البحرين مع السعودية.
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