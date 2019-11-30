بالفيديو - دورتموند يستعيد الانتصارات بثنائية أمام هيرتا برلين

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 18:39

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند - سانشو

استعاد فريق بوروسيا دورتموند الانتصارات الغائبة عنه منذ يوم 5 نوفمبر الجاري، وحقق الفوز على هيرتا برلين بنتيجة 2-1 في الجولة الـ13 للدوري الألماني.

ولم يحقق دورتموند أي انتصار منذ الفوز على انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وخسر بعدما من بايرن ميونيخ ثم تعادل مع بادربورن، وهُزم مرة ثانية من برشلونة في دوري الأبطال.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى النقطة 23 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني.

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وتجمد رصيد هيرتا برلين عند النقطة 11 في المركز السادس عشر.

تقدم دورتموند في الدقيقة 15 عن طريق النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، وبعد دقيقتين أضاف ثورجان هازارد الهدف الثاني للأصفر والأسود.

قبل أن يسجل فلاديمير داريدا هدف هيرتا برلين الوحيد في الدقيقة 34.

وأكمل دورتموند الشوط الثاني بالكامل بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع ماتس هوميلس.

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الدوري الألماني بوروسيا دورتموند

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