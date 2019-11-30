كشف نادي بني سويف إمكانية انسحابه من بطولة كأس مصر التي من المفترض أن يلعب فيها ضد الأهلي يوم الثلاثاء في دور الـ32.

وقال محمد الواضح المشرف العام على الكرة بالنادي لـ FilGoal.com:"مجلس الإدارة يدرس الانسحاب لأن اللجنة الخماسية (التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم) لم تبلغنا بشروط المسابقة ولم تتفق معنا على حقنا المالي من البطولة".

وأضاف "طالبونا بارتداء الزي الخاص برعاة الاتحاد دون أن يتفقوا معنا على حقنا المالي من المشاركة في دور الـ32، وعلى كم سنحصل إذا تأهلنا للدور ثمن النهائي. أرسلنا مندوبنا ليستلم الزي حتى لا نتعرض لعقوبة".

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وأردف "تواصلت مع محمد سمير زاهر مسؤول التسويق في الاتحاد لكنه لم يبد مرونة في مطالبنا وأغلق هاتفه. البطولة سترهقنا فنيا وبدنيا، إن لم نحصل على شروط البطولة وحقوقنا المالية".

واستمر "حالة من التخبط تسود الاتحاد لذلك سنتخذ قرارنا النهائي اليوم (السبت). الأندية التي بلغت دور الـ16 في الموسم الماضي من البطولة لم تحصل على حقوقها المالية. لا نخشى الأهلي لكن نريد حقنا، لدينا رعاة هم الأحق برعاية النادي في كأس مصر".

وأوقعت قرعة كأس مصر 2019-2020 فريق بني سويف ضد الأهلي في دور الـ32، والفائز يلعب في الدور ثمن النهائي ضد إنبي أو الترسانة.

وتبدأ مباريات دور الـ32 يوم الإثنين وتختتم في 8 ديسمبر.

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