العراق ينظم خليجي 25
الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 19:32
كتب : FilGoal
ينظم العراق بطولة خليجي 25 بعد غياب 40 عاما، حسب الاتحاد الخليجي لكرة القدم.
وكتب الاتحاد الخليجي في تغريدة عبر حسابه في تويتر "بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج البصرة تستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج".
وقال الامين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي في تصريحات للصحفيين: "تم مبدئيا قبول طلب وملف العراق لاستضافة خليجي 25 عام 2021".
وأضاف "سنرسل المعايير الخاصة بملف الاستضافة إلى كل الاتحادات خلال الاسبوع القادم، ونعتقد أن العراق من حقه استضافة البطولة التي لم ينظمها منذ 40 عاما".
وشدد "كانت هناك موافقة من جميع الاتحادات على طلب العراق باستضافة خليجي 25، وأعتقد أن العراق يملك من 70% الى 80% من معايير استضافة البطولة".
إلى ذلك، قال عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي في تصريحات للصحفيين "حصلنا على موافقة مبدئية على استضافة مدينة البصرة لخليجي 25 بمشاركة المنتخبات الثمانية".
بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج البصرة تستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج🇮🇶🏆 pic.twitter.com/eLzFaObSYp— اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 28, 2019
وتجرى منافسات بطولة بطولة خليجي 24 حاليا في قطر بمشاركة 8 منتخبات.
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