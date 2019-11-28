العراق ينظم خليجي 25

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 19:32

كتب : FilGoal

كأس الخليج

ينظم العراق بطولة خليجي 25 بعد غياب 40 عاما، حسب الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

وكتب الاتحاد الخليجي في تغريدة عبر حسابه في تويتر "بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج البصرة تستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج".

وقال الامين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي في تصريحات للصحفيين: "تم مبدئيا قبول طلب وملف العراق لاستضافة خليجي 25 عام 2021".

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وأضاف "سنرسل المعايير الخاصة بملف الاستضافة إلى كل الاتحادات خلال الاسبوع القادم، ونعتقد أن العراق من حقه استضافة البطولة التي لم ينظمها منذ 40 عاما".

وشدد "كانت هناك موافقة من جميع الاتحادات على طلب العراق باستضافة خليجي 25، وأعتقد أن العراق يملك من 70% الى 80% من معايير استضافة البطولة".

إلى ذلك، قال عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي في تصريحات للصحفيين "حصلنا على موافقة مبدئية على استضافة مدينة البصرة لخليجي 25 بمشاركة المنتخبات الثمانية".

وتجرى منافسات بطولة بطولة خليجي 24 حاليا في قطر بمشاركة 8 منتخبات.

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