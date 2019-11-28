سلسلة تعادلات مستمرة.. عامر عامر يحرم الطلائع من ثاني فوز في الدوري

وقف عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي حائلا أمام طلائع الجيش وحرمه من تحقيق ثاني فوز له في الدوري والأول مع مدربه طارق يحيى.

وتعادل طلائع الجيش مع ضيفه الإنتاج الحربي سلبيا بدون أهداف اليوم الخميس في ملعب جهاز الرياضة العسكري في الجولة السادسة من الدوري.

وتصدى عامر عامر لركلة جزاء سددها ناصر منسي في الدقيقة 70 تم احتسابها بعد لمس أحمد مجدي الكرة بيده وطرده لمنعها من دخول المرمى.

وأصبح ذلك التعادل هو الرابع على التوالي لطلائع الجيش في الدوري.

أما الإنتاج الحربي فمنذ فوزه على إنبي هُزم من بيراميدز وتعادل مع الطلائع.

ووصل رصيد الطلائع إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الـ15 بعدما خاض خمس مباريات.

فيما وصل رصيد الإنتاج إلى سبع نقاط يحتل بهم المركز التاسع بعدما خاض ست مباريات.

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