كلوب عن ضرورة الفوز على سالزبورج: أخبروني متى كان الأمر سهلا

لا يفكر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حاليا في مباراة سالزبورج المرتقبة بنهاية مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مشددا على صعوبة المواجهة.

وتعادل ليفربول مع ضيفه نابولي بنتيجة 1-1 ليتأجل تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للمواجهة الأخيرة ضد ريد بول سالزبورج.

وقال كلوب عن رحلة سالزبورج التي باتت حاسمة في موسم الريدز: "أنا هنا منذ 4 سنوات، أخبرني متى كان الأمر سهلاً. في العام الماضي كان علينا أن نهزم نابولي على ملعبنا، ولا أتذكر مباراة كان بها هذا الكم من الضغط".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "الآن ما يشغل تفكيري هي مواجهة برايتون في الدوري وإصابة فابينيو، وليست مواجهة سالزبورج على الإطلاق".

وواصل "الجميع كان يريد منا الحسم أمام نابولي والذهاب إلى سالزبورج في رحلة. الآن علينا أن نظهر أمامهم أننا لدينا طموحات في دوري الأبطال".

وأتم "هناك أيضاً الدوري الإنجليزي، الذي علينا التركيز في الوقت الحالي على المواجهات التي سنخوضها خلاله فيما هو قادم".

ويحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع مضيفه ريد بول سالزبورج من أجل العبور لدور الـ16، علما بأن الخسارة بهدف واحد ستجعله يودع البطولة في حالة انتصار نابولي على جينك.

فحامل لقب دوري الأبطال فاز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في ملعب أنفيلد، ويحسم التأهل بالمواجهات المباشرة.

ليفربول بات في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني.

video:1

فيما ضرب ريد بول سالزبورج شباك جينك بأربعة أهداف لهدف ليحافظ على آماله في التأهل مع الجولة الأخيرة بعد تعادل ليفربول ونابولي.

رصيد الفريق النمساوي ارتفع إلى 7 نقاط في المركز الثالث بينما توقف رصيد جينك عند نقطة وحيدة.























































طالع أيضا:

نزال الدرعية التاريخي.. تعرف على مكان الفاعلية وموعدها وكيفية حجز التذاكر

شوقي غريب: أهلا بـ صلاح في الأولمبياد إذا أراد ذلك

برشلونة يوضح إصابة ديمبيلي

النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

أهداف الأربعاء الكروي - إبداع ميسي وزياش وهجوم إنتر.. وإثارة مجموعة ليفربول

كلوب: علينا الانتظار لمعرفة مدى قوة إصابة فابينيو