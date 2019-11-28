تعرف على تقييم صلاح أمام نابولي من الصحف الإنجليزية

لم يقدم محمد صلاح نجم ليفربول أفضل مبارياته أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا وذلك بعد عودته من الإصابة، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح في كامل دقائق مباراة فريقه ضد نابولي على ملعب أنفيلد ضمن خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نابولي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.4 درجة من عشرة.

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أما الأفضل في اللقاء فكان ديان لوفرين الذي سجل هدف الريدز الوحيد بـ7.3 درجة كمتوسط تقييم.

ويحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع مضيفه ريد بول سالزبورج من أجل العبور لدور الـ16، علما بأن الخسارة بهدف واحد ستجعله يودع البطولة، في حالة انتصار نابولي على جينك.

فحامل لقب دوري الأبطال فاز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في ملعب أنفيلد، ويحسم التأهل بالمواجهات المباشرة.

ليفربول بات في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني.

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فيما ضرب ريد بول سالزبورج شباك جينك بأربعة أهداف لهدف ليحافظ على آماله في التأهل مع الجولة الأخيرة بعد تعادل ليفربول ونابولي.

رصيد الفريق النمساوي ارتفع إلى 7 نقاط في المركز الثالث بينما توقف رصيد جينك عند نقطة وحيدة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 8 أهداف، 5 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال.

ويستعد ليفربول لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل على ملعب أنفيلد.

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