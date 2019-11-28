في الدرجة الثانية – الداخلية يزيد معاناة الترسانة.. وأول فوز لـ المنصورة

في الجولة الخامسة من منافسات مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية لم تلعب الأرض مع أصحابها إذ لم يحقق أي منهم الفوز بل خسروا مرتين وتعادلوا أربع مرات.

الترسانة X الداخلية

وحقق الداخلية فوزا كبيرا على مستضيفه الترسانة بثلاثية دون رد.

سجل أهداف المباراة كل من مصطفى إبراهيم هدفا وأحمد عبد الفتاح هدفين.

ووصل الداخلية للنقطة السابعة ليحتل المركز السادس أما الترسانة فتجمد رصيده عند نقطتين يحتل بهم المركز الـ12 والأخير في المجموعة.

النجوم X النصر

حقق النصر مفاجأة بالفوز على مستضيفه النجوم بهدف دون رد سجله محمود السيد.

ووصل رصيد النصر إلى ست نقاط يحتل بهم المركز الثامن أما النجوم فيحتل المركز الرابع بثماني نقاط.

القناة X سيراميكا

وفي لقاء آخر تعادل سيراميكا مع مضيفه القناة إيجابيا بهدف لكل منهما.

تقدم سيراميكا عن طريق عبد الله سمير بيكا وتعادل للقناة شريف أشرف من ركلة جزاء.

وظل سيراميكا في الصدارة بـ13 نقطة أما القناة فوصل للنقطة التاسعة في المركز الثالث.

منتخب السويس X المريخ

وفي لقاء أقيم في السويس تعادل منتخب السويس سلبيا بدون أهداف مع منافسه المريخ.

ووصل رصيد منتخب السويس إلى 10 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة.

أما المريخ فيحتل المركز العاشر بثلاث نقاط.

الزرقا X بتروجيت

وفي ملعب الزرقا تعادل أصحاب الأرض مع بتروجيت سلبيا بدون أهداف في أول لقاء لعلاء عبد العال مدرب الفريق البترولي الجديد.

ووصل رصيد الزرقا إلى نقطتين يحتل بهم المركز قبل الأخير الـ11.

أما بتروجيت فوصل للنقطة الخامسة ويحتل المركز التاسع.

كوكاكولا X جمهورية شبين

وفي ملعب كوكاكولا تعادل أصحاب الأرض بدون أهداف مع جمهورية شبين.

ويحتل كوكاكولا المركز السابع بسبع نقاط أما جمهورية شبين فيحتل المركز الخامس بثماني نقاط.

مجموعة بحري

وبالانتقال إلى مجموعة البحري استُكملت مباريات الجولة السادسة بعد فوز الرجاء أمس الأربعاء على الحمام بأربعة أهداف لثلاثة.

المنصورة X بيلا

تمكن المنصورة من تحقيق أول فوز له في الدوري بالفوز على بيلا بهدفين لهدف رغم وجود مدرب الأول ياسر عبد الواحد لفترة مؤقتة.

سجل للمنصورة أحمد هريسة ومحمد نجاتي من ركلة جزاء، فيما جاء هدف بيلا الوحيد عن طريق هشام نيمار.

ووصل رصيد المنصورة إلى سبع نقاط يحتل بهم المركز الثامن، أما بيلا فيحتل المركز الـ11 وقبل الأخير بثلاث نقاط.

بلدية المحلة X الأولمبي

حقق بلدية المحلة فوزه الثاني تحت قيادة مدربه رضا عبد العال بعدما انتصر على الأولمبي بهدف دون رد سجله محمد عبد الله حكا.

ووصل رصيد البلدية إلى ثماني نقاط يحتل بهم المركز السابع.

أما الأولمبي فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز التاسع.

أبو قير للأسمدة X مالية كفر الزيات

وعاد أبو قير للأسمدة إلى طريق الانتصارات بالفوز على مالية كفر الزيات بهدف دون رد.

سجل الهدف كرفالا.

ووصل رصيد أبو قير إلى تسع نقاط يحتل بهم المركز السادس.

أما المالية فزادت معاناته ويحتل المركز الـ12 الأخير بنقطتين.

غزل المحلة X ألعاب دمنهور

فاز غزل المحلة على ألعاب دمنهور بثلاثية دون رد.

وجاءت الأهداف عن طريق هاني عادل وبسام ماهر وحموشة.

ووصل رصيد غزل المجلة إلى 11 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، أما ألعاب دمنهور فيحتل المركز الخامس بـ11 نقطة.

فاركو X دكرنس

وتعادل فاركو مع دكرنس سلبيا بدون أهداف.

ووصل رصيد فاركو إلى 12 نقطة يتصدر بهم المجموعة.

أما دكرنس فيحتل المركز الرابع بـ11 نقطة.

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