عمار حمدي: الإعارة أفضل من الاستمرار مع الأهلي بدون فرصة.. وفايلر يتفق معي

يميل عمار حمدي لاعب الأهلي للخروج معارا في يناير المقبل سعيا لتواجده في قائمة منتخب مصر المشاركة في دورة الألعاب الصيفية (طوكيو 2020).

عمار حمدي النادي : الأهلي الأهلي

وصرح عمار عبر قناة (أون سبورت) "تحدثت مع المدير الفني ريني فايلر في بداية الموسم للخروج معارا لأي ناد للانضمام للمنتخب الأولمبي، لأنني شعرت بالقلق من عدم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "فايلر قال لي أنت لاعب مميز وأريدك أن تتدرب بشكل جيد وابق معنا لستة أشهر وعندما تحصل على فرصة تمسك بها، ووعدته أنني سأتدرب بشكل جيد، وعملت ما علي".

وأشار اللاعب الشاب "قلت له أرى أنني لن يكون لي فرصة والمدير الفني شوقي غريب سيعتمد على من يشارك أساسيا مع ناديه، وأكد لي فايلر إنه متفق معي ولكن سيعرض الأمر على الإدارة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة".

وشدد "شرف لي التواجد مع الأهلي وطموحي الأول المشاركة معه في المباريات، إذا حصلت على فرصة، أنا جدير بالتمسك بها، وتحت أمر النادي إذا أراد إعارتي".

واستدرك عمار حمدي "أرجح إذا لم يكن لي دور مع الفريق، أخرج معارا ليكون لي دور في الأولمبياد، أنا تحت أمر الأهلي، قاتلت مع المنتخب الأولمبي ليكون لي دور مع فريقي".

واستطرد "إذا لم يكن لي دور مع الأهلي، أفضل الخروج معارا لإنبي أو الاتحاد السكندري خصوصا الاتحاد الذي أعتبره بيتي الثاني".

في سياق آخر، أتم تصريحاته "شرف لنا انضمام أي لاعب من المنتخب الأول لقائمتنا في الأولمبياد، كلنا نتمنى انضمام محمد صلاح أو تريزيجيه وأحمد حجازي وطارق حامد، أي منهم سيكون إضافة وثقل لنا".

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