قائد المصري: حسام حسن سبني وضربني.. ولكن زيارته لمنزلي أنهت الأزمة

كشف إسلام صلاح مدافع وقائد فريق المصري كواليس أزمته مع المدير الفني الأسبق للفريق حسام حسن.

إسلام صلاح النادي : المصري المصري

وقال صلاح خلال استضافته بقناة تايم سبورتس "حسام حسن لا يحب التعادل أو الخسارة بطريقة فظيعة، فوق ما تتخيل، إنها ميزة رائعة، ونفعتنا كثيرا سواء في مشوارنا بالدوري أو كأس الكونفدرالية".

وأضاف "في مباراة أسوان، قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول ولكن خرجنا بتعادل سلبي، ليدخل كابتن حسام غرفة الملابس بين الشوطين تنتابه عصبية شديدة، وكنت أول من يجلس بجوار باب الغرفة".

وأشار "لذا وجه لي كابتن حسام حسن السباب وركل قدمي بعصبية أمام كل اللاعبين، لذا لم أتحمل ما حدث، وخلعت ملابسي وقمت بالاستحمام ورفضت استكمال اللقاء، ثم خرجت من غرفة الملابس ودفعت الباب بقوة".

وواصل "خرج خلفي كابتن إبراهيم حسن، ودخل معي في مشادة كلامية بلهجة حادة للغاية، لتزداد الأزمة، وتدخل البعض للفصل بيننا".

وتابع إسلام صلاح "بالطبع الواقعة انتشرت، ووصل الأمر لتدخل محافظ بورسعيد ومجلس إدارة نادي المصري لحل الأزمة".

وأتم تصريحاته "حسام حسن زارني في البيت، وهو ما أسعد أبي كثيرا، وتناسيت كل ما حدث، وانتهت الأزمة، فهذه الزيارة تكفي لأن حسام حسن نجم كبير".

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