مدرب أسوان: بيراميدز منتخب والتعادل معه مكسب

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 13:31

كتب : FilGoal

أسوان

أشاد مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان بلاعبيه بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال عبد العاطي: "قدمنا أداء جيدا أمام المقاولون، ولم يحالفنا التوفيق وخسرنا اللقاء، والتعادل أمام بيراميدز بمثابة مكافأة إلهية لنا".

وأضاف عبر قناة القاهرة والناس "بيراميدز فريق بدرجة منتخب، فهو يضم 4 لاعبين مميزين في كل مركز، والبديل الذي يشارك يكون أحيانا أفضل من اللاعب الأساسي".

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وتابع "لذا أنا راض عن النتيجة، فالتعادل مع بيراميدز مكسب، وأتمنى أن يكون دفعة لنا في المباريات القادمة".

واستطرد "استفدت من غياب عبد الله السعيد، فهو العقل المفكر لفريق بيراميدز".

وأشار مجدي عبد العاطي إلى أن فريق أسوان يعاني من كثرة رحلات السفر والتكلفة المادية، إلا أن اللاعبين والجهاز الفني على قلب رجل واحد.

وأتم تصريحاته "منذ بداية الموسم نقدم عروض جيدة رغم أن النتائج لم تخدمنا باستثناء مباراة الأهلي، ومتفائل بأن الأداء سيتحسن في الفترة القادمة".

ويحتل فريق أسوان المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.

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