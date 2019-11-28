السابع إفريقيا والرابع عربيا.. مصر تتراجع في تصنيف فيفا

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 11:53

كتب : FilGoal

جزر القمر - مصر

تراجع منتخب مصر في تصنيف فيفا لشهر نوفمبر 2019 مركزين واحتل المركز 51.

نقاط مصر تقلصت إلى 1420 نقطة بأقل من 13 نقطة عن الشهر الماضي، لتحتل المرتبة السابعة إفريقيا والرابعة عربيا.

ويتصدر منتخب السنغالي تصنيف القارة السمراء في المركز العشرين، ويأتي من خلفها كل من تونس (27) نيجيريا (31) الجزائر (35) المغرب (43) غانا (47).

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وكان منتخب مصر قد تعادل مع كينيا وجزر القُمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 الشهر الجاري.

ويواصل منتخب بلجيكا تصدره للتصنيف وتأتي فرنسا في المركز الثاني ثم البرازيل في المركز الثالث.

وتبادل منتخبا كرواتيا والبرتغال المراكز، إذ أصبح وصيف كأس العالم في المركز السادس، وأبطال أوروبا في المركز السابع.

وأصبح منتخب مينامار أكثر منتخب يقفز عددا من المركز برصيد 11 مركزا في التصنيف لترتقي للمركز 136.

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منتخب مصر تصنيف، فيفا

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